Muğla Ortaca-Sarıgerme Dalaman Doğal Sit alanının koruma statüsüyle ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı karar Resmî Gazetede yayınlandı.

4 Mayıs 2020 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanan 2492 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda şöyle denildi: "Muğla ili ortaca ve Dalaman İlçeleri sınırları içerisinde bulunan Ortaca-Sarıgerme-Dalaman Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil ve ilan edilmesine 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir." (Sabah)