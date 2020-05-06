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    Resmi Gazete'de yayımlandı! ’de çivi dahi çakılamayacak!

    Başkan Erdoğan, Ortaca-’nin “Kesin Korunacak Hassas Alan” ilan edilmesine karar verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte nda bir çivi dahi çakılamayacak

    Sarıgerme’de çivi dahi çakılamayacak!

    Ortaca- Dalaman nın koruma statüsüyle ilgili Başkan 'ın aldığı karar yayınlandı.

    4 Mayıs 2020 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanan 2492 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda şöyle denildi: "Muğla ili ortaca ve Dalaman İlçeleri sınırları içerisinde bulunan Ortaca-Sarıgerme-Dalaman Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil ve ilan edilmesine 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir." (Sabah)

    Haberler Güncel Resmi Gazete'de yayımlandı! Muğla Sarıgerme’de çivi dahi çakılamayacak!
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