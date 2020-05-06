Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünya genelinde 3 milyon 600 binden fazla insanı etkileyen 250 binden fazla insanın ise hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili 13 yeni belirtiyi daha listeye ekledi.
Örgüt virüsün, ağrı ve sızlamalar, boğaz ağrısı, ishal, baş ağrısı, tat veya koku kaybı ile kendini gösterebileceğini duyurdu.
Ayrıca, ciltte dökülme, el veya ayak parmaklarında renk değişikliği gibi daha az görülen belirtilerin de olabileceği belirtildi.
İşte son dakika corona virüsü belirtileri ile ilgili detaylar...
BİLİNEN BELİRTİLER
Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, tat ve koku alma kaybı ve nefes darlığı ya da nefes alma güçlüğü
KORONAVİRÜSÜN 4 YENİ BELİRTİSİ
Üşüme, üşümeyle birlikte tekrar eden titreme, kas ağrısı ve baş ağrısı
BAŞ AĞRISI VEYA BOĞAZ AĞRISI...
İşte Altundağ'ın konuşmasının satır başları;
En önemli bulgular ateş kuru öksürük ve nefes darlığı solunum sıkıntısıydı. Bu yeni semptomlar açıklamasının bir nedeni de şu muhtemel olabilirse diye önümüzdeki 2.dalgaya daha hazırlıklı olması tüm dünyanın daha erken tüm semptomları saptayıp hastaların sosyal izolasyonunda erken davranıp özellikle süper yayıcıları erken teşhis etmek. Bu amaçla bu algoritmada bir güncelleme yapıldı iki gün önce. Bunun nedeni de sonbaharda influenza ile griple birlikte acaba bir ikinci dalga olur mu kaygısı var. Tabi bu hastalıkta bunları açıklarken her baş ağrısı veya her boğaz ağrısı bir koronavirüs enfeksiyonu değildir. Bu koku kaybı için de geçerli. Çünkü özellikle mevsimsel dönemde kişilerin koku duyusunda azalma olabilir. Burada vurgulanan şey şu ani olarak keskin bir koku körlüğü.
2. DALGA RİSKİ VAR MI?
Singapur örneği çok çarpıcı. Bizim tüm değerlendirmelerimizde özellikle Güney Kore ile birlikte yaygın testler yaparak salgını en erken kontrol altına alan ve çok az ölüm oranıyla salgından başarıyla çıkan bir ülkeydi Singapur. Tabi bir ada ülkesi sınırlamalarını çok net getirmişti ve testleri çok yaygın yapmıştı. Daha sonra gevşeme döneminde kısıtlamaların kaldırılması döneminde özellikle kalabalık ortamlarda bulunan mevsimlik işçilerle ilgili bir sıkıntı yaşadılar. O yüzden bizim normalleşmeye geçerken tabi ki kademeli geçişlerimiz olacak. Planlamalar da bu şekilde.