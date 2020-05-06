BAŞ AĞRISI VEYA BOĞAZ AĞRISI...

İşte Altundağ'ın konuşmasının satır başları;

En önemli bulgular ateş kuru öksürük ve nefes darlığı solunum sıkıntısıydı. Bu yeni semptomlar açıklamasının bir nedeni de şu muhtemel olabilirse diye önümüzdeki 2.dalgaya daha hazırlıklı olması tüm dünyanın daha erken tüm semptomları saptayıp hastaların sosyal izolasyonunda erken davranıp özellikle süper yayıcıları erken teşhis etmek. Bu amaçla bu algoritmada bir güncelleme yapıldı iki gün önce. Bunun nedeni de sonbaharda influenza ile griple birlikte acaba bir ikinci dalga olur mu kaygısı var. Tabi bu hastalıkta bunları açıklarken her baş ağrısı veya her boğaz ağrısı bir koronavirüs enfeksiyonu değildir. Bu koku kaybı için de geçerli. Çünkü özellikle mevsimsel dönemde kişilerin koku duyusunda azalma olabilir. Burada vurgulanan şey şu ani olarak keskin bir koku körlüğü.