YIlmaz Özdil'in Bodrum'daki kaçak villa skandalı büyüyor. Müteahhittin parsel kaydırma yöntemiyle denize yaklaştırdığı ticari arsayı satın alan Özdil'in, İmar Kanunu'nu delik deşik ederek büyüttüğü kaçak villası için imar barışına da başvurduğu ortaya çıktı. Özdil, imar barışı başvurusunda bulunduktan sonra bile kaçak inşaata devam etti. TAKVİM'in haberinden sonra Bodrum'un en gözde yerleşim yerlerinden Bitez'deki muhteşem manzaralı kaçak villa ile ilgili inceleme başlatıldı. İşte Özdil'in milyon dolarlık kaçak villa skandalının çarpıcı ayrıntıları.
RUHSATA AYKIRI
Özdil, Bodrum Bitez'deki 558,86 metrekare büyüklüğündeki arsayı 2 Mayıs 2017 tarihinde Ak Tur A.Ş'den 4 milyon 615 bin liraya eşi Hülya Özdil adına satın aldı. Yapı o tarihte tapuda ticaret alanı ve 1 kat imar izinli olarak görünüyordu.
KONUT YAPILAMAZ
Özdil, 142.5 metrekare iskan hakkı olmasına rağmen arsaya 18 metrekare müştemilat, 9.5 metrekare depo, 13.5 metrekare jeneratör odası, 81 metrekare bodrum kat ve 45.5 metrekare balkon ilave etti. Yasaları hiçe sayan Özdil, böylece ticari alana inşa ettiği villasının yapı büyüklüğünü 310 metrekareye çıkardı.
GOOGLE EARTH YOLUYLA TESPİT
Özdil, imar barışına başvurduktan sonra yapının denize bakan ön kısmındaki terası büyüttü. Bu usulsüzlük 23 Ocak 2018 ve 7 Ağustos 2018 tarihli Google Eearth fotoğrafları ile tespit edildi.
BELEDİYE SUSTU
Özdil'in kaçak inşaatı bölgede yaşayan vatandaşları da isyan ettirdi. Birçok kişi, 12 Kasım 2019'da Özdil'i CİMER'e şikayet etti. İhbar üzerine bakanlık harekete geçti. Fakat belediyeden cevap gelmedi.
İNCELEME VE YIKIM
Takvim'in ulaştığı bilgilere göre imar barışı kapsamına alınan yapı kayıt belgesinin geçerli olabilmesi için yapının, 23 Ocak 2018'den sonra inşa edilen denize cepheli terasının yıkılması gerekiyor.
ZAFER ŞAHİN
RUHSATA AYKIRI
Özdil, Bodrum Bitez'deki 558,86 metrekare büyüklüğündeki arsayı 2 Mayıs 2017 tarihinde Ak Tur A.Ş'den 4 milyon 615 bin liraya eşi Hülya Özdil adına satın aldı. Yapı o tarihte tapuda ticaret alanı ve 1 kat imar izinli olarak görünüyordu.
KONUT YAPILAMAZ
Özdil, 142.5 metrekare iskan hakkı olmasına rağmen arsaya 18 metrekare müştemilat, 9.5 metrekare depo, 13.5 metrekare jeneratör odası, 81 metrekare bodrum kat ve 45.5 metrekare balkon ilave etti. Yasaları hiçe sayan Özdil, böylece ticari alana inşa ettiği villasının yapı büyüklüğünü 310 metrekareye çıkardı.
GOOGLE EARTH YOLUYLA TESPİT
Özdil, imar barışına başvurduktan sonra yapının denize bakan ön kısmındaki terası büyüttü. Bu usulsüzlük 23 Ocak 2018 ve 7 Ağustos 2018 tarihli Google Eearth fotoğrafları ile tespit edildi.
BELEDİYE SUSTU
Özdil'in kaçak inşaatı bölgede yaşayan vatandaşları da isyan ettirdi. Birçok kişi, 12 Kasım 2019'da Özdil'i CİMER'e şikayet etti. İhbar üzerine bakanlık harekete geçti. Fakat belediyeden cevap gelmedi.
İNCELEME VE YIKIM
Takvim'in ulaştığı bilgilere göre imar barışı kapsamına alınan yapı kayıt belgesinin geçerli olabilmesi için yapının, 23 Ocak 2018'den sonra inşa edilen denize cepheli terasının yıkılması gerekiyor.
ZAFER ŞAHİN