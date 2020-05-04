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    Başkan Erdoğan'dan 'ye hazırlanan gençlere müjde! "Bu yılki maraton inşallah çok daha rahat geçecek"

    Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan 'ye hazırlanan gençlere yönelik bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "Bu sınavda müfredattaki önemli bir kısımdan muaf olacaksınız. Ayrıca sınav süresini de artırdık. Bunun yanında barajı 10 puan düşürerek 170'e çektik. Bu yılki maraton inşallah çok daha rahat geçecek" dedi.

    Başkan Erdoğan'dan gençlere müjde!

    Başkan , 2020 yılının mücadele ile geçtiğini belirterek, "Zorluklara millet olarak göğüs geriyoruz. Çok şükür başarımız ortada. Bu başarının altında anlık reflekslerle değil istişare ve sorumluluk bilinciyle alınan kararlar var." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden gençlere seslendi.

    "Sevgili gençler, 2020 mücadele ile geçiyor. Zorluklara millet olarak göğüs geriyoruz. Çok şükür başarımız ortada. Bu başarının altında anlık reflekslerle değil istişare ve sorumluluk bilinciyle alınan kararlar var. Bu başarının altında milletimizin her bir ferdinin imzası var." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, 2020'nin, ilk açıklandığı tarihten 1 hafta sonrasına ertelendiğini anımsattı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ancak bu sınavda müfredattaki önemli bir kısımdan muaf olacaksınız. Ayrıca sınav süresini de artırdık. Bunun yanında barajı 10 puan düşürerek 170'e çektik. Bu yılki maraton inşallah çok daha rahat geçecek." ifadelerini kullandı.


    Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

    "Bizler bu süreçlerde bilimin, ortak aklın ve vicdanın yolunda karar alırken tüm kesimlerin faydasını gözetiyor, bu aziz milletin her bir ferdinin bu süreçten sağ salim çıkması için canla başla, 7/24 çalışıyoruz. Bu süreci siyasi istismara kurban etmeden, azmimizle, kararlılığımızla, birliğimize sahip çıkarak hep birlikte atlatacağımıza inancım tamdır. Gelecekte sizlere emanet edeceğimiz güçlü 'yi, birliğimizi bozmaya çalışan odaklara rağmen inşa etmeye devam edeceğiz."



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