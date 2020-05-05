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    • 05.05.2020 17:23
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    : Aile ve Çalışma Bakanlığından, 'da başörtülü çalışanların işten çıkarılmasına ilişkin açıklama

    haberi... Aile, Çalışma ve Bakanlığı, "bir market zincirinde üç kadın çalışanın başörtülü oldukları gerekçesiyle işten çıkarılması" iddialarına ilişkin, kamu davası açılması halinde davaya müdahil olunacağını ve hukuki sürecin takip edileceğini bildirdi.

    Bakanlıktan o iddialara ilişkin açıklama

    Bakanlık, "bir market zincirinde üç kadın çalışanın başörtülü oldukları gerekçesiyle işten çıkarılması" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulduğunun bilindiği aktarılan açıklamada, "Bakanlık olarak, şiddetin her türlüsünün karşısında olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak, kamu davası açılması halinde davaya müdahil olacağımızı ve hukuki süreci yakinen takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Aile ve Çalışma Bakanlığından, Macro Center'da başörtülü çalışanların işten çıkarılmasına ilişkin açıklama
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