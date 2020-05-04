MACRO Center'da çalışan ve başörtülü olduğu gerekçesiyle işten çıkarılan Didem Nur Batal, Sermin Topuz, Perihan Başak Sözbir; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda; Adecco İstihdam Hizmetleri Ltd. Şti-Sorumlu Müdürü, AKMERKEZ MACROCENTER Şubesi Mağaza Müdürü Selim Çal isimli şahıs, ADECCO şirketinin Halkla İlişkiler Müdürü olduğu tahmin edilen Özge isimli kişinin şüpheli olması istendi.

Şüphelilerin; "Hakaret", "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama", "Nefret ve Ayrımcılık" suçlarını işledikleri ifade edildi.

"SİZİ GÖRÜNCE ŞOK OLDUM ÇÜNKÜ MAĞAZAMIZ BAŞÖRTÜLÜ ÇALIŞAN KALDIRMIYOR"

Suç duyurusunda; AKMERKEZ MACROCENTER Şubesi Mağaza Müdürü Selim isimli kişinin, başörtülü çalışanına "Sizi görünce şok oldum çünkü mağazamız başörtülü çalışan kaldırmıyor" dediğine dikkat çekiliyor.

Söz konusu kişinin, mağdurlara başörtülerini çıkararak başka bir şubede işe alınabileceklerini, bunun da bone takarak mümkün olacağını söylediği ifade ediliyor.

İŞTE O SUÇ DUYURUSU

Avukat Mustafa Doğan İnal'ın hazırladığı suç duyurusunda; Didem Nur Batal, Sermin Topuz, Perihan Başak Sözbir'in 28 Nisan 2020 tarihinde Adecco şirketi tarafından istihdam edilerek AKMERKEZ MACROCENTER Şubesi'nde çalıştırılmak üzere sanal market elemanı olarak işe alındığına dikkat çekildi.

"TESETTÜRLÜ OLAN HİÇ KİMSE DAHA ÖNCE BURADA ÇALIŞMADI"

Suç duyurusunda şöyle denildi: "29 Nisan 2020 tarihinde işe başlamak üzere AKMERKEZ MACROCENTER şubesine geldiklerinde mağaza müdürü Selim isimli kişi müvekkilleri görmüş ve kendilerine 'Bu mağazada işe başlayacağınızdan, yeni eleman geleceğinden haberim yoktu, bunu şirkete bildireyim' diyerek müvekkillerin yanından ayrılmış çok geçmeden tekrar müvekkillerin yanına gelmiş ve 'Sizi görünce şok oldum çünkü mağazamız başörtülü çalışan kaldırmıyor, tesettürlü olan hiç kimsenin daha önce burada çalışılmadığını, tesettürlü olarak bizim mağazamızda ilk kez çalışıldığını, bir saate yada birkaç güne sizi başka bir mağazaya görevlendirilecektir' şeklinde bir kısım beyanlarda bulunmuştur."

"MAĞAZA SİZİ TESETTÜRLÜ OLMANIZ SEBEBİYLE İSTEMİYOR, BİR GÜNLÜK MAAŞINIZIN HESABA YATIRILACAK"

"Daha sonra müvekkillerden Perihan Başak Sözbir çalışmaya devam ettiği sırada telefonla kendisine ulaşan ADECCO şirketinin Halkla İlişkiler Müdürü olduğu tahmin edilen Özge Hanım -soyadı bilgisine ulaşılamamıştır- tarafından aranmıştır. Şüpheli Özge, müvekkil Perihan Başak Sözbir'e "Mağaza sizi tesettürlü olmanız sebebiyle istemiyor, bir günlük maaşınızın hesaba yatırılacağını" belirterek iş akdinin feshedildiğini bildirmiştir."

"BAŞÖRTÜLER ÇIKARARAK BAŞKA BİR ŞUBEDE İŞE ALINABİLİRSİNİZ, BONE TAKIN"

"Müvekkil Perihan Başak Sözbir'in şüpheli Özge tarafından aranmasının ardından bir araya gelen müvekkiller Mağaza Müdürü Şüpheli Selim isimli kişi yanına giderek durumun ne olduğunu sormuşlar buna karşılık Şüpheli Selim isimli kişi, başörtülerini çıkararak başka bir şubede işe alınabileceklerini, bone takarak mümkün olacağını, kendisinin inisiyatif kullanabileceğini fakat bu şekilde çalışamayacaklarını beyan etmiştir."

"WHATSAPP ÜZERİNDEN MESAJ"

"Müvekkiller yaşanan menfur hadise üzerine 1 günlük yatırılacak ücretin de kendilerine ödenmesini reddederek şubeden ayrılmışlardır. Olayların kamuoyuna basın yayın organları ve sosyal medya aracılığıyla yansıması ardından şirketin bir kısım yetkilileri müvekkillere whatsapp üzerinden mesaj atarak başka bir şubede çalışabileceklerini beyan etmişlerdir. Nitekim bu durum yaşanan durumun üstünü örtmek, hakikati çarpıtmak, gerçeklerin açığa çıkmasını bir takım yollarla saklamak amacıyla gerçekleştirildiği aşikardır."

"DİNİ YAŞAMIN BİR GEREĞİ OLAN BAŞÖRTÜSÜ GEREKÇE GÖSTERİLEREK İŞ İLİŞKİSİ SONA ERDİRİLMİŞTİR"

"Adecco şirketi Akmerkez Macrocenter'da çalışacak olan işçilerin görüşmelerini yapmakta, iş ilişkilerini kurmakta akabinde de gerçek işverenin mağazasına görevlendirme yapmaktadır. (…) Yaşanılan bu olayda da anlaşıldığı üzere başörtülü olan müvekkiller diğer kişilerden ayrı bir davranışa muhatap olmalarına gerekçe oluşturmamakla birlikte Adecco Şirketi tarafımla 28 Nisan 2020 tarihinde iş ilişkisi kurmuş, 29 Nisan 2020 tarihinde dini yaşamın bir gereği olan başörtüsü gerekçe gösterilerek iş ilişkisi sona erdirilmiştir."

İŞ AKDİNİN FESHİNDE TAM HUKUKSUZLUK

"Üstüne üstlük iş akdinin feshi de tam anlamıyla hukuksuz biçimde müvekkiller tahkir edilerek gerçekleşmiş; şüpheli Özge tarafından aranan müvekkil iş akdinin feshedildiğini söylerken diğer iki başörtülü arkadaşa da işten çıkarıldıklarını söylemesini istemiştir."

AŞAĞILAMA VE HAKARETE UĞRAMA

"Müvekkiller Akmerkez Macrocenter'da çalışma haklarının tesettürlü olmaları sebebiyle sona erdirileceğini söyleyerek diğer çalışanlardan ayrı bir duruma sahip olduğum açıkça söylenerek ilk iş gününde ayrımcı ve eşitliğe aykırı bir tutuma tabi tutulmuş diğer çalışma arkadaşları nazarında aşağılanmış ve hakarete uğramıştır."

Kenan Kıran-Nazif Karaman/Sabah