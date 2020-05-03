Macro Center Akmerkez Şubesi, Didem Batal adlı çalışanını başörtülü olduğu gerekçesiyle işten çıkardı.

BATAL: MAĞAZANIN TÜRBANLI İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİLER VE İŞTEN ÇIKARILDIM"

Didem Batal; Macro Center Akmerkez Şubesi'ne 29 Nisan 2020 tarihinde sabah 09.00'da çalışmaya başladığını belirterek, "Akşam 17.30 civarında şirketten aradılar başörtülü çalışamayacağımı, mağazanın türbanlı istemedigini söylediler ve işten çıkarıldım. Bu sistemden daha önce haberleri yok muydu? Bu nasıl terbiyesizlik!" ifadelerini kullandı.

"MAĞAZA MÜDÜRÜ, BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARIP DEVAM EDEBİLECEĞİMİN İMKANI OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Didem Batal; "Tabi bunu duyunca hemen mağaza müdürünün yanına görüşmeye gidildi. Sağolsun kendisi de başörtüsünü çıkarıp devam edebileceğimin imkanı olduğunu da dile getirdi. Şok üstüne şok yaşadığım bir durum" dedi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPTI: "TWEETİ SİLMEM İÇİN TEHDİT EDİLDİM"

Macro Center Akmerkez Şubesi'nin; başörtülü olduğu gerekçesiyle işten çıkardığı Didem Batal yeni açıklamada bulundu.

Didem Batal, sadece ama sadece başörtüsünden dolayı iş akdinin fesh edildiğini belirterek, "Bu haksızlığı sosyal medyada dile getirince Macro Center tarafından yalanlandım. Üzgünüm ve kırgınım! Bundan sonrasını hukuk önünde takip edeceğim" dedi. Didem Batal, söz konusu paylaşımına yazılı açıklamasını ekledi.

"MAĞAZANIN 'TÜRBANLI İSTEMEDİĞİ', BİR GÜNLÜK ÜCRETİN YATIRILACAĞI SÖYLENİLEREK İŞTEN ÇIKARILDIK"

Didem Batal'ın yazılı açıklaması şöyle: "28 Nisan 2020'de Adecco firma yetkilisiyle görüşerek, başörtülü kimlik ve özgeçmiş belgelerimi sunarak işe kabûl edildiğimin ve başlayacağım şube bildirilmesi üzerine Macrocenter Akmerkez'de 29 Nisan 2020 Pazartesi sabah 09.00'da çalışmaya başladım. Saat:17.30 civarına dek çalıştıktan sonra benimle aynı saatte oraya başlayan diğer başörtülü arakadaşım şirketten aranılarak başörtülü çalışamayacağımız, mağazanın 'türbanlı istemediği', bir günlük ücretin yatırılacağı söylenilerek işten çıkarıldık. Gururum incindiği gibi tarifsiz üzüldüm.

"MAĞAZA MÜDÜRÜNE, 'BİZİM KAPALI OLDUĞUMUZ BİLİNMİYOR MU?' DİYE SORDUK"

"Biz de mağaza müdürüne gidip 'Bunun insan onurunu hiçe sayan bir durum olduğunu, 1 günlük ücreti istemediğimi, neden bize daha önce bilgisi verilmediğini, bizim kapalı olduğumuz bilinmiyor mu?' diye de sorduk. Hiçbirşeyin cevabı olmadığı gibi mağduriyetime vicdanlı insanlar 'Ses verir' diye yazdığımın da yalanlanması daha üzdü."

"TWEETİMİ SİLMEM İÇİN TEHDİT EDİLDİM"

"Aileme destek olmak için çalışma mecburiyetiyle başladığım işimde bu acı tecrübe çok üzdü. Ama bir o kadar üzücü olan bu olaydan dolayı özür dilenip bunu telafi yerine genç bir çalışanını yalancı ilan edip PR derdiyle tweetimi silmem için tehdit edilmem."

"BAŞKA ŞUBEDE BAŞLAMAM İÇİN TEKLİF İLETTİLER"

"Daha vahimi, sosyal medyada 'asılsız' diyenler bana aynı firma aracılığıyla başka şubesinde başlamam için teklif iletiyorlar. Oysa tek beklediğim, özürdü!

DESTEK YAĞDI

Didem Batal'ın uğradığı ayrımcılık sonrası sivil toplum kuruluşlarından ve yetkililerden kendisine destek yağdı.





Avukat Mustafa Doğan İnal, Macro Center'in hakkında Pazartesi günü suç duyurusunda bulunacakları söyledi. İnal, "Macro Center yaptığınız bu terbiyesizlik ve ayrımcılık açıkça suçtur. Bu hakareti ve suçu sadece Didem Batal'a karşı değil, hassasiyeti olan herkese karşı işlediniz. Yaptığınızın hukuk önünde takipçisi olacağız. Umarım bu kafa bir an önce bu ülkede tedavülden kalkar" ifadelerini kullandı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da sosyal medya hesabından "Hala mı ayrımcılık,hala mı saçmalık? Didem Hanım bu konuda istediğiniz takdirde gönüllü hukuk hizmeti vereceğiz. Suç işleyen bu hukuk tanımazlara hukuku öğreteceğiz. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun bu konularda kararları vardır.Bu konuyu da taşıyacağız." dedi.

TİHEK ise "İnanç temelli ayrımcılık, temel insan hakları ihlalidir. Hiç kimse dini inancı sebebiyle bir kurum, kişi veya grup tarafından ayrımcılığa maruz bırakılamaz." paylaşımıyla Batal'a destek oldu.