Bayrampaşa sebze-meyve hali gece yarısından sonra karıştı. Araç ve insan izdihamı yaşandı.
Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Vatandaş çıldırdı: Devletin milletin Corona ile savaşını sekteye uğratmayın.
SALGIN DEVAM EDİYOR
Prof. Dr. Tevfik Özlü uyardı: Acele edersek normal hayata dönüşe geç kalırız. 10 gün çok dikkat etmeliyiz.
BÜYÜKSÜN TÜRKİYE
Türk milleti, yaşlılarını Covid 19'a teslim etmedi. Huzurevlerini Ölüm evi yapan dünyayı imrendirdi:
CRİSTİNA GOMEZ: İSPANYA
Ne güçlüsün Türkiye. Hem kendine hem de dünyaya yettin.
STELLA TABORDA: İTALYA
Büyüklerine nasıl göz kulak oluyorlar... Alkışlayalım.
IRENE VEGA: PORTO RİKO
Türkiye'nin insanlığını yeryüzüne duyuracağım.
ACELE EDERSEK GEÇ KALIRIZ
Prof. Dr. Tevfik Özlü, sokak kısıtlamasından sonra her şey normale dönmüş, Coronavirüs salgını bitmiş gibi davrananları uyardı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Eğer bu sabah her şey normale dönmüş gibi sokaklarda, pazar yerlerinde ve marketlerde kalabalıklaşma olur ve sosyal mesafeyi korumazsak tekrar yukarıya doğru çıkışı bir hafta 10 gün sonra görebiliriz" dedi.
Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyaran Prof. Dr. Özlü, şöyle konuştu: Salgın bitmedi devam ediyor. Tedbirlere uyarsak normal hayata dönüşümüz hızlanır. Ancak, Acele edersek, geç kalırız; daha uzun süre evlerimizde kalırız. Biraz daha sabredelim. 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki yurttaşlarımızın bir an önce dışarı çıkabilmeleri için hepimizin tedbirlere uyması gerekiyor.
KELES BELEDİYE BAŞKANI: EVDE VERİLEN İFTAR DAVETLERİ, İLÇEDE VAKALARI ARTIRDI
Bursa'nın Keles ilçesinde bazı vatandaşların yasağa rağmen Ramazan ayında toplu iftar düzenlemesi, belediye başkanının gözünden kaçmadı.
Coronovirüs önlemleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle İstanbul'da ilk iş günü trafikte yoğunluk yaşandı.
BURSALILAR PAZARLARA AKIN ETTİ
72 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Vatandaşlar havanın yağmurlu olmasına rağmen pazara yoğun ilgi gösterdi.
İYİ Kİ DOĞDUN ŞÜKRAN TEYZE
Mersin'de, Covid-19 önlemleri kapsamında evinden çıkamayan 70 yaşındaki Şükran Eken (solda) için belediye ekiplerince sokakta doğum günü kutlaması yapıldı.
Edirne'de Kakava ve Hıdrellez şenlikleri Coronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi. Şenlik ateşi Sarayiçi'nde sembolik olarak yakılacak.
1400 yıllık bir gelenek olan Kakava, her yıl 5 Mayıs'ta kutlanıyor.
DÖNGELOĞLU'NA SON GÖREV
İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, önceki gün Coronavirüs tedavisi gördüğü Başakşehir Şehir Hastanesi'nde vefat etmişti. Cenazesi, hastane morgundan yakınları tarafından alındı. Döngeloğlu, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı mezarlığına defnedildi.
DİLMENER'E SAYGI
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Murat Dilmener için görevli olduğu İstanbul Üniver sitesi Tıp Fakültesi'nde anma töreni düzenlendi. Dilmener'in meslektaşları, dekanlık binası önünde toplanarak bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
CAN KAYBI DA VAKA DA DÜŞÜŞTE
Sağlık Bakanlığı, dün 1614 kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, 64 kişinin can verdiğini, toplam vaka sayısının 127 bin 659, can kaybının 3 bin 461 olduğunu bildirdi. 5 bin 15 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının ise 68 bin 166 olduğunu açıkladı.