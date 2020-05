DİLMENER'E SAYGI

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Murat Dilmener için görevli olduğu İstanbul Üniver sitesi Tıp Fakültesi'nde anma töreni düzenlendi. Dilmener'in meslektaşları, dekanlık binası önünde toplanarak bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.





CAN KAYBI DA VAKA DA DÜŞÜŞTE

Sağlık Bakanlığı, dün 1614 kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, 64 kişinin can verdiğini, toplam vaka sayısının 127 bin 659, can kaybının 3 bin 461 olduğunu bildirdi. 5 bin 15 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının ise 68 bin 166 olduğunu açıkladı.