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    • 05.05.2020 22:58
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    İletişim Başkanı Fahrettin Altın duyurdu! İşte sınavlarda alınacak koronavirüs önlemleri...

    İletişim Başkanı , sosyal medya hesabı Twitter’dan Yükseköğretim Kurumu Sınavı ve diğer sınavlarda yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemlerini duyurdu.

    Sınavlarda alınacak Kovid-19 önlemleri belli oldu

    Başkanı , sınavlarda alınacak olan koronavirüs tedbirlerine yönelik açıklamalarda bulundu.

    Sınav görevlilerine ve adaylara maske ile dezenfektan dağıtılacağı belirtilirken, 'mümkün olduğunca' sosyal mesafe kurallarına uygun oturma düzeni uygulanacağı ifade edildi.

    Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile ilgili tüm kurum ve paydaşlarımızın görüşlerini dikkate alıp gençlerimiz için en uygun tarihi belirlerken sınav müfredatında ciddi bir azaltma yapıyoruz. Sınavlarda sosyal mesafe ve hijyene ilişkin tedbirleri alarak gençlerimiz için çalışıyoruz." dedi.

    İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sınavlarda alınacak koronavirüs tedbirlerine ilişkin o paylaşımı;

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