CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki çeken bir paylaşıma imza attı. İmamoğlu, banka soyup polise kurşun sıkan Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını ölümünün 48. yıl dönümünde "Yaşasın bugün hala tam bağımsız Türkiye ülküsüne sahip çıkanlar; yılmadan mücadele edenler..." ifadeleriyle andı.
DENİZ GEZMİŞ POLİSE KURŞUN SIKTI, BANKA SOYDU
CHP'li İmamoğlu'nun andığı, '68' komünist kuşağının 'kahramanlaştırdığı' Deniz Gezmiş'in icraatlarından bazıları; Silahlı mücadele için Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nu kurdu. Filistin'de terör eylemleri için silahlı eğitim aldı. ABD Büyükelçiliği önünde nöbet tutan polislere kurşun sıktı. Silahlı banka, ev ve araba soygunları yaptı.
ASTIRAN CHP, ŞOVUNU YAPAN CHP!
Ekrem İmamoğlu'nun "Yaşasın bugün hala tam bağımsız Türkiye ülküsüne sahip çıkanlar; yılmadan mücadele edenler..." ifadeleriyle andığı Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan hakkında sosyal medyada "İçinde bulunduğun parti, o 'Üç Fidan' dediklerinin idamına el kaldırmış biliyorsun değil mi?" şekinde tepki gösterildi. Paylaşım hakkında "Astıran CHP, şovunu yapan CHP" yorumları da yapıldı.
BİR KARAR VER KEMALİST MİSİN, KOMÜNİST Mİ?
Sosyal medya kullanıcıları CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı anmasını "Bir karar ver Kemalist misin, Komünist mi?" ifadeleriyle tepki gösterdi.
DÜĞÜN EVİNİN TEFÇİSİ CENAZE EVİNİN YASÇISI
Bir başka sosyal medya kullanıcısı da İmamoğlu'nun paylaşımına "Başkan sen de tam "düğün evinin tefçisi, cenaze evinin yasçısı" oldun çıktın. Ne bu herkese mavi boncuk?" ifadeleriyle tepksini dile getirdi.
VATANDAŞA HİZMET ETMEYİ UNUTTU!
Ekrem İmamoğlu vatandaşa hizmet etmeyi adeta unuttu... Salgın ile mücadele edilen şu günlerde toplu taşıma araçlarının sefer sayılarını azaltıp, vatandaşları mağdur etti. İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin de yollarını yapmayan İmamoğlu hakkında sosyal medyada "Mayor of İstanbul Metropolitan Municipality yazmakla belediyeye başkan olunmuyor" yorumları yapıldı.
TAKVİM.COM.TR ÖZEL
DENİZ GEZMİŞ POLİSE KURŞUN SIKTI, BANKA SOYDU
CHP'li İmamoğlu'nun andığı, '68' komünist kuşağının 'kahramanlaştırdığı' Deniz Gezmiş'in icraatlarından bazıları; Silahlı mücadele için Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nu kurdu. Filistin'de terör eylemleri için silahlı eğitim aldı. ABD Büyükelçiliği önünde nöbet tutan polislere kurşun sıktı. Silahlı banka, ev ve araba soygunları yaptı.
ASTIRAN CHP, ŞOVUNU YAPAN CHP!
Ekrem İmamoğlu'nun "Yaşasın bugün hala tam bağımsız Türkiye ülküsüne sahip çıkanlar; yılmadan mücadele edenler..." ifadeleriyle andığı Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan hakkında sosyal medyada "İçinde bulunduğun parti, o 'Üç Fidan' dediklerinin idamına el kaldırmış biliyorsun değil mi?" şekinde tepki gösterildi. Paylaşım hakkında "Astıran CHP, şovunu yapan CHP" yorumları da yapıldı.
BİR KARAR VER KEMALİST MİSİN, KOMÜNİST Mİ?
Sosyal medya kullanıcıları CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı anmasını "Bir karar ver Kemalist misin, Komünist mi?" ifadeleriyle tepki gösterdi.
DÜĞÜN EVİNİN TEFÇİSİ CENAZE EVİNİN YASÇISI
Bir başka sosyal medya kullanıcısı da İmamoğlu'nun paylaşımına "Başkan sen de tam "düğün evinin tefçisi, cenaze evinin yasçısı" oldun çıktın. Ne bu herkese mavi boncuk?" ifadeleriyle tepksini dile getirdi.
VATANDAŞA HİZMET ETMEYİ UNUTTU!
Ekrem İmamoğlu vatandaşa hizmet etmeyi adeta unuttu... Salgın ile mücadele edilen şu günlerde toplu taşıma araçlarının sefer sayılarını azaltıp, vatandaşları mağdur etti. İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin de yollarını yapmayan İmamoğlu hakkında sosyal medyada "Mayor of İstanbul Metropolitan Municipality yazmakla belediyeye başkan olunmuyor" yorumları yapıldı.
TAKVİM.COM.TR ÖZEL