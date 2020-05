SALGININ MERKEZİ NEW YORK

ABD genelinde ise New York, 323 bin 883 vaka ve 24 bin 648 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.

New York'u 127 bin 438 vakayla New Jersey ve 68 bin 87 vakayla Massachusetts takip ediyor.