Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 750 artarak 1 milyon 189 bin 914'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1142 artışla 68 bin 636'ya yükseldi.

ABD'yi, 248 bin 301 vakayla İspanya, 210 bin 717 ile İtalya ve 186 bin 599 ile İngiltere takip ediyor.