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    'a ait basına sızdı! 1 Haziran itibarıyla 'den günlük ten ölenlerin sayısı...

    Dünyayı kasıp kavuran can almaya devam ediyor. 'de ortaya çıkan ve damlacıklar ile bulaşan yeni tip koronavirüs şu ana kadar 3 milyon 500 bini aşkın kişiye bulaştı. Koronavirüsün sıfır noktası Çin olduğu halde en çok etkilenen ülke oldu. ABD'de son 24 saatte ölenlerin sayısı 1142 artarak 68 bin 636'ya yükseldi. Tüm bu gelişmeler devam ederken 'a ait basına sızdı. İşte detaylar...

    ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1142 artarak 68 bin 636'ya yükseldi.

    Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

    Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 750 artarak 1 milyon 189 bin 914'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1142 artışla 68 bin 636'ya yükseldi.

    ABD'yi, 248 bin 301 vakayla İspanya, 210 bin 717 ile İtalya ve 186 bin 599 ile İngiltere takip ediyor.

    SALGININ MERKEZİ NEW YORK
    ABD genelinde ise New York, 323 bin 883 vaka ve 24 bin 648 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.

    New York'u 127 bin 438 vakayla New Jersey ve 68 bin 87 vakayla Massachusetts takip ediyor.

    ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 7 milyon 200 bini geçerken, iyileşen hasta sayısı ise 178 bin 671'e yükseldi.

    GİZLİ BELGE BASINA SIZDI!
    Beyaz Saray, corona virüs salgınında şu anda 1750 civarında olan günlük can kaybının 1 Haziran itibarıyla 3000'e yükselebileceği tahmininde bulunuyor. Bu yüzde 70 artış ifade ediyor.

    Yönetimin salgın modellemesini temel alan tahminlere göre, şu an günlük 25 bin civarında olan vaka artış sayısı da 200 bine çıkabilir.

    ABD'de New York Times gazetesinin elde ettiği bir gizli belgeye göre, Washington Üniversitesi'ndeki Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü, Ağustos ayı başında ABD'de ölüm sayısının 135 bine ulaşabileceği tahmininde bulunuyor.

    Daha önceki tahminler bu sayıyı 60 bin olarak öngörmüştü. Son veriler ülkede can kaybı sayısının şimdiden 68 bini aştığını gösteriyor.

    Ülkede salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaları gevşeten eyaletlerin sayısı ise artıyor.
    Haberler Güncel Beyaz Saray'a ait gizli belge basına sızdı! 1 Haziran itibarıyla ABD'den günlük koronavirüsten ölenlerin sayısı...
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