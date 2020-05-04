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    • 04.05.2020 22:46
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    Son dakika: kargo uçuşlarına açıldı

    Son dakika haberine göre, Yeni tip (Kovid-19) önlemleri kapsamında geçici süreyle uçuşlara kapatılan İstanbul 'nda, pist bakım onarım işlemlerinin ardından kargo uçuşları yeniden başladı.

    Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı
    Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici süreyle yurt içi ve yurt dışı uçuşlara kapatılan İstanbul , mevcut pistin bakım onarımının tamamlanmasıyla kargo uçuşlarına açıldı

    Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den alınan bilgiye göre, havalimanından gerçekleşen uçuşların Kovid-19 tedbirleri kapsamında 28 Mart 2020 itibarıyla geçici olarak durdurulmasının ardından pistte devam eden bakım onarım işlemleri hızlandırıldı.

    Salgın öncesinde sadece gece saatlerinde yapılan çalışmaların hızlandırılmasıyla pist bakım işlemleri tamamlandı.

    Uluslarası standartlarda ve en son teknoloji kullanılarak tamamlanan bakım onarım işlemlerinin ardından havalimanı kargo uçaklarına açıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı
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