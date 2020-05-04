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    • 04.05.2020 23:12
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    Son dakika: 'ndan 81 il valiliğine ne ilişkin yeni genelge

    koronavirüsle mücadele kapsamında 81 il valiliğine ne ilişkin genelge gönderdi. Genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırıldı.

    İçişleri'nden yeni genelge!

    , 81 il valiliğine ne ilişkin genelge gönderdi.

    İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre; Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van illeri ile Zonguldak olmak üzere toplam 24 il sınırında kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'a kadar geçici olarak durdurulacak.

    7 İLDE KISITLAMA KALDIRILDI
    Buna karşılık Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerimize hava, kara ve deniz yoluyla yapılacak giriş/çıkış kısıtlaması kaldırıldırıldı.

    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine şehir giriş ve çıkış tedbirlerine ilişkin yeni genelge
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