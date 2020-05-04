Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgının bitmediğini ve devam ettiğini belirterek "Eğer bu sabah her şey normale dönmüş gibi sokaklarda, pazar yerlerinde ve marketlerde kalabalıklaşma olur ve sosyal mesafeyi korumazsak tekrar yukarıya doğru çıkışı bir hafta 10 gün sonra görebiliriz" dedi.