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    'dan açıklaması: Yurtlarda ya alınan 67 bin 197 kişiden 37 bin 944'ü oldu

    haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), yurtlarda ya alınan 67 bin 197 kişiden 37 bin 944'ünün edildiğini bildirdi.

    AFAD açıkladı: Tahliye oldular

    'dan yapılan açıklamaya göre, yeni tip virüs (Kovid-19) nedeniyle, bugüne kadar 77 ildeki 156 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu ile özel yurtlarda, büyük bölümü yurt dışından getirilenler olmak üzere 67 bin 197 kişi ya alındı.

    Yurtlarda 14 günlük karantina sürelerini tamamlayarak edilenlerin sayısı, bugün itibarıyla 37 bin 944'e ulaştı. Bu kişiler, AFAD'ın koordinesinde memleketlerine ücretsiz gönderildi.

    Karantina ve tahliye işlemleri sırasında 1990 AFAD personeli görev aldı.

    Ayrıca 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek Gruplarında 1097 AFAD personeli, 446 araçla mesai yapıyor.

    AFAD'ın söz konusu faaliyetleri kapsamında harcanan miktar bugün itibarıyla 68 milyon 486 bin 214 lira oldu.

    Haberler Güncel AFAD'dan son dakika açıklaması: Yurtlarda karantinaya alınan 67 bin 197 kişiden 37 bin 944'ü tahliye oldu
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