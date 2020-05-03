Sağlık Bakanlığı, filyasyon timleri kurdu. Ekipler, Covid'li hastanın temasa geçtiği kişileri buldu. Böylece salgının yayılması durduruldu.
Reuters ajansı da gizli kahramanların bir gününe tanık oldu. Başarılarını dünyaya duyurdu. Başlığı da şuydu: VİRÜS DEDEKTİFLERİ
KAHRAMANLAR
İstanbul'da virüsün kontrolsüzce yayılmasının önündeki en büyük engel, bin 200 ekipten oluşan filyasyon ordusu oldu. Hepsinin elinde tabletler ya da akıllı telefonlarla her bir ekip hangi vakaya gideceğini online harita üzerinden anında görebiliyor. Bir vakadaki işi bittiğinde en yakın diğer vakaya bu sistemle yönlendiriliyor. Bir Coronapozitif vakanın temas ettiği onlarcasını 15 milyonluk şehirde didik didik araştırıp bulan ve izolasyona alan ekip, 'kahramanlar' olarak gösteriliyor.
Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi ile Halk Sağlığı Yönetim Sistemi, e-nabız ve Teletıp gibi uygulamaların birbirine entegre olması sayesinde izolasyona alınan vatandaşın taahhütnamesinin onam formu bile dijital ortamda alınıyor. Böylece sağlık çalışanı ile pozitif vakaların teması en aza indirilmiş olunuyor.
Reuters ajansı da gizli kahramanların bir gününe tanık oldu. Başarılarını dünyaya duyurdu. Başlığı da şuydu: VİRÜS DEDEKTİFLERİ
KAHRAMANLAR
İstanbul'da virüsün kontrolsüzce yayılmasının önündeki en büyük engel, bin 200 ekipten oluşan filyasyon ordusu oldu. Hepsinin elinde tabletler ya da akıllı telefonlarla her bir ekip hangi vakaya gideceğini online harita üzerinden anında görebiliyor. Bir vakadaki işi bittiğinde en yakın diğer vakaya bu sistemle yönlendiriliyor. Bir Coronapozitif vakanın temas ettiği onlarcasını 15 milyonluk şehirde didik didik araştırıp bulan ve izolasyona alan ekip, 'kahramanlar' olarak gösteriliyor.
Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi ile Halk Sağlığı Yönetim Sistemi, e-nabız ve Teletıp gibi uygulamaların birbirine entegre olması sayesinde izolasyona alınan vatandaşın taahhütnamesinin onam formu bile dijital ortamda alınıyor. Böylece sağlık çalışanı ile pozitif vakaların teması en aza indirilmiş olunuyor.