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    • Güncel
    • 03.05.2020 Gazete
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    Reuters, 'nin -19'la mücadelesindeki kahraman ekibi dünyaya böyle duyurdu: Virüs dedektifleri

    Reuters, ’de COVID-19 hastalarıyla temasta bulunan kişileri takip etmek üzere kurulan ve ‘virüs dedektifi’ diye anılan ekibini dünyaya tanıttı. Ekip çalışanları, bazı günlerde 200 kişiye ulaştıklarını söyledi.

    Covid avcıları
    , timleri kurdu. Ekipler, 'li hastanın temasa geçtiği kişileri buldu. Böylece salgının yayılması durduruldu.
    Reuters ajansı da gizli kahramanların bir gününe tanık oldu. Başarılarını dünyaya duyurdu. Başlığı da şuydu: VİRÜS DEDEKTİFLERİ



    KAHRAMANLAR
    İstanbul'da virüsün kontrolsüzce yayılmasının önündeki en büyük engel, bin 200 ekipten oluşan filyasyon ordusu oldu. Hepsinin elinde tabletler ya da akıllı telefonlarla her bir ekip hangi vakaya gideceğini online harita üzerinden anında görebiliyor. Bir vakadaki işi bittiğinde en yakın diğer vakaya bu sistemle yönlendiriliyor. Bir Coronapozitif vakanın temas ettiği onlarcasını 15 milyonluk şehirde didik didik araştırıp bulan ve izolasyona alan ekip, 'kahramanlar' olarak gösteriliyor.



    Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi ile Halk Sağlığı Yönetim Sistemi, e-nabız ve Teletıp gibi uygulamaların birbirine entegre olması sayesinde izolasyona alınan vatandaşın taahhütnamesinin onam formu bile dijital ortamda alınıyor. Böylece sağlık çalışanı ile pozitif vakaların teması en aza indirilmiş olunuyor.




    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Reuters, Türkiye'nin Covid-19'la mücadelesindeki kahraman ekibi dünyaya böyle duyurdu: Virüs dedektifleri
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