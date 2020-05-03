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    • 03.05.2020 19:01
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    nedeniyle hayatını kaybeden son yolculuğuna uğurlandı

    sebebiyle hayatını kaybeden İlahiyatçı Yazar son yolculuğuna uğurlandı. Döngeloğlu, ikindi namazının ardından na defnedildi.

    Döngeloğlu son yolculuğuna uğurlandı

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulmasının ardından Başakşehir Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti.

    Döngeloğlu'nun vefat haberini alan sevenleri hastanenin önüne gelirken, cenazesi Başakşehir Devlet Hastanesi'nden defnedilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.

    CENAZEYE SINIRLI SAYIDA KİŞİNİN KATILIMINA İZİN VERİLDİ
    Koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu ikindi namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.

    Cenazeye sınırlı sayıda kişinin katılımına izin verilirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra Ak Parti Milletvekilleri Mustafa Ataş, Mücahit Arslan, Eyüp Özsoy ve Ahmet Hamdi Çamlı ile Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu katıldı.

    Cenazeye katılanların sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri ve maske kullandıkları görülürken, defnedecek kişilerin koruyucu tulum giydikleri görüldü.
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