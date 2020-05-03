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    Son dakika: hayatını kaybetti!

    Son dakika haberleri... tedavisi gören ilahiyatçı yazar hayatını kaybetti. İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Başakşehir Hastanesi'nde tedavi altında olduğu duyurulmuştu.

    Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti!

    Son dakika haberleri... tedavisi gören ilahiyatçı yazar hayatını kaybetti. Döngeloğlu, Başakşehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

    ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?
    Ömer Döngeloğlu 1968'de Tokat Zile'de dünyaya geldi. İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu'nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

    Ömer Döngeloğlu, 1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

    Ömer Döngeloğlu eserleri:

    Peygamberin İzinde

    Allah'a Adanmış hayatlar

    Yeryüzünün yıldızları

    Sözün Miracı; DUA

    Allah Resulünü görenler

    Peygamberimizin Dostları

    Mus'ab bin Umeyr

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