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    • 03.05.2020 18:29
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    şehidi son yolculuğuna uğurlandı

    ’te 'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma , memleketi 'in İvrindi ilçesinde toprağa verildi.

    Bitlis şehidi son yolcuğuna uğurlandı

    'te 'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma , memleketi 'in İvrindi ilçesinde toprağa verildi.

    Bitlis'te bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu için düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik ve Mustafa Canbey, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan ile vatandaşlar katıldı.

    Törende şehidin annesi Refika Kuzu ile eşi Ayşe Karaarslan Kuzu büyük üzüntü yaşadı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun cenaze namazı koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcıların sosyal mesafeli saf tutmasıyla kılındı.

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