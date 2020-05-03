"Hizmet'le tanışmam çok erken zamanlarda, ortaokul birinci sınıfta olmuştu. Benim Hizmet'i tanımam ise çok daha sonra oldu. Bir evde kalmak, bir yurtta yaşamak, bir kurumda görev yapmak değilmiş Hizmet'te olmak. Lise yıllarımda Milli Gençlik Vakfı'nda takılan, Refah Partisi mitinglerinde amigoluk yapan bir genç olarak Hizmet'e dair bol ünlem işaretli sorularım vardı. Çok fazla eleştiriyordum o zamanlar. Şimdi de vazgeçmedim eleştirmekten tabii. O zamanki eleştirilerimin tamamı önyargılı, anlama gayretinden uzak, kulaktan dolma rivayetlerle şişirilmiş isabetsiz şeylerdi. Bunu Hizmet'i tanıyınca anladım ama epey zaman aldı açıkçası. Hizmet'e dair kafamdaki duvarları yıkan insanlar dershane öğretmenlerimdi. Zaten Hizmet'in en sempatik, sıcak, samimi ve ikna edici yanı da burasıydı. Fedakarlığı, "fedakarlık yapıyorum şu anda" diye düşünmeden yapan öğretmenler…

FETÖ'YÜ ORKESTRAYA BENZETTİ

Ahmet Bozkuş, "Genç yaşlarda Hizmet'le tanıştınız. Siz Hizmet'i nasıl tanımlıyorsunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi: