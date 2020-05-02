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    • 02.05.2020 22:08
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    Son dakika: Bitlis'ten acı haber: 2 asker şehit oldu

    Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Bitlis-Merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında çıkan da 2 asker şehit olduğu bildirildi.

    Bitlis'ten acı haber: 2 asker şehit oldu

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bitlis-Merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında çıkan da 2 asker şehit olduğu bildirildi.


    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bitlis-Merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu" kapsamında bugün bir grup teröristle temas sağlanmış, çıkan çatışmada; 2 jandarma uzman çavuş şehit olmuş, 4 jandarma uzman çavuş ise hafif yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadeleriner yer verildi.

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