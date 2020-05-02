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    • 02.05.2020 16:01
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    Son dakika: Bakanlık açıkladı: Emniyet ve ’ten ortak operasyon

    Son dakika haberi... Bölücü terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve ’nın () ortak ikna çalışması sonucu, bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı /’de faliyet yürüten G.D, E.Y, N.M. isimli 3 terörist bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Emniyet ve MİT’ten ortak operasyon

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

    Emniyet Genel Müdürlüğü ve 'nın () ortak ikna çalışması sonucu, bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı /'de faliyet yürüten G.D, E.Y, N.M. isimli 3 terörist bugün güvenlik güçlerine teslim olmuştur.

    Teslim olan örgüt mensuplarından G. D'nin örgütün kırsal yapılanmasına 2011 yılında katıldığı, E.Y.'nin ise kırsal yapılanmaya 2014 yılında katıldığı tespit edilmiştir.

    Böylelikle, 1 Ocak 2020 tarihinden bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 75'e yükselmiştir.

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