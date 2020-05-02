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    • 02.05.2020 16:32
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    Son dakika: 'de 6.4 büyüklüğünde ! 2 Mayıs AFAD ve Kandilli

    Son dakika haberine göre 'de korkutan bir meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.51'de Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

    Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde deprem!

    AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre saat 15.51'de 'de Girit Adası yakınlarında 6.4 büyüklüğünde bir meydana geldi. Depremin yerin 6.65 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

    SON DEPREMLER

    2020.05.02 15:51:06 34.2202 25.7102 17.9 -.- 6.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
    2020.05.02 15:37:48 38.4502 39.4063 3.8 -.- 1.7 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
    2020.05.02 15:17:05 38.9885 27.9022 9.3 -.- 2.2 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel
    2020.05.02 14:39:51 38.2895 42.8120 11.5 -.- 2.5 -.- TORELI-GEVAS (VAN) İlksel
    2020.05.02 14:29:17 38.3133 39.0023 13.5 -.- 1.4 -.- DOGANYOL (MALATYA) İlksel
    2020.05.02 14:12:36 39.9268 33.9413 12.1 -.- 2.2 -.- FADILOBASI-DELICE (KIRIKKALE) İlksel
    2020.05.02 13:19:38 41.2592 28.8893 0.0 -.- 1.6 -.- AGACLI-EYUP (ISTANBUL) İlksel
    2020.05.02 13:06:56 39.1555 27.6078 0.0 -.- 1.6 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel
    2020.05.02 12:55:56 38.7180 42.9077 5.3 -.- 1.5 -.- VAN GOLU İlksel
    2020.05.02 12:47:28 41.1500 28.7878 0.0 -.- 0.8 -.- SAMLAR-BASAKSEHIR (ISTANBUL) REVIZE01 (2020.05.02 12:47:35)
    2020.05.02 12:19:19 37.2770 28.2538 0.0 -.- 1.4 -.- SALIHPASALAR-(MUGLA) İlksel
    2020.05.02 12:14:13 39.4335 38.6288 9.3 -.- 1.8 -.- DOGANKOY-ILIC (ERZINCAN) İlksel
    2020.05.02 12:08:53 37.2378 28.2328 0.0 -.- 1.7 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel
    2020.05.02 12:07:27 36.9533 27.6415 5.2 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
    2020.05.02 11:58:54 37.2342 28.2052 0.0 -.- 1.8 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel
    2020.05.02 11:46:24 38.2502 44.5762 14.1 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
    2020.05.02 11:41:15 39.9385 33.9028 9.3 -.- 2.2 -.- BUYUKYAGLI-DELICE (KIRIKKALE) REVIZE01 (2020.05.02 11:41:22)
    2020.05.02 11:40:32 41.1080 29.2687 0.0 -.- 1.0 -.- CUMHURIYET-BEYKOZ (ISTANBUL) İlksel
    2020.05.02 11:35:18 38.4763 25.6655 8.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
    2020.05.02 11:32:36 38.4233 39.4297 4.3 -.- 1.1 -.- AKBUGDAY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
    2020.05.02 11:03:07 37.9033 32.3540 0.0 -.- 1.2 -.- KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel
    2020.05.02 10:51:16 37.8677 29.6043 11.1 -.- 1.6 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
    2020.05.02 10:41:46 38.7267 42.9065 5.0 -.- 1.7 -.- VAN GOLU REVIZE01 (2020.05.02 10:41:49)
    2020.05.02 10:38:26 40.0257 27.0545 0.0 -.- 1.4 -.- CAN (CANAKKALE) İlksel
    2020.05.02 10:30:43 37.0572 34.5837 5.3 -.- 2.2 -.- BOGRUEGRI-TARSUS (MERSIN) İlksel
    2020.05.02 10:05:02 38.7305 42.9038 1.4 -.- 1.2 -.- VAN GOLU İlksel
    2020.05.02 09:57:48 37.6728 29.9175 13.5 -.- 1.6 -.- GOKCEYAKA-YESILOVA (BURDUR) İlksel
    2020.05.02 09:51:49 37.0732 28.3483 0.0 -.- 1.6 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
    2020.05.02 09:35:15 39.1453 27.8135 5.1 -.- 1.5 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

    Haberler Güncel Son dakika: Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde deprem! 2 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler
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