AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre saat 15.51'de Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 6.65 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

#DEPREM: Akdeniz'de, Girit Adası yakınlarında saat 15.51'de 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) May 2, 2020

SON DEPREMLER

2020.05.02 15:51:06 34.2202 25.7102 17.9 -.- 6.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.02 15:37:48 38.4502 39.4063 3.8 -.- 1.7 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.05.02 15:17:05 38.9885 27.9022 9.3 -.- 2.2 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.05.02 14:39:51 38.2895 42.8120 11.5 -.- 2.5 -.- TORELI-GEVAS (VAN) İlksel

2020.05.02 14:29:17 38.3133 39.0023 13.5 -.- 1.4 -.- DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.05.02 14:12:36 39.9268 33.9413 12.1 -.- 2.2 -.- FADILOBASI-DELICE (KIRIKKALE) İlksel

2020.05.02 13:19:38 41.2592 28.8893 0.0 -.- 1.6 -.- AGACLI-EYUP (ISTANBUL) İlksel

2020.05.02 13:06:56 39.1555 27.6078 0.0 -.- 1.6 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel

2020.05.02 12:55:56 38.7180 42.9077 5.3 -.- 1.5 -.- VAN GOLU İlksel

2020.05.02 12:47:28 41.1500 28.7878 0.0 -.- 0.8 -.- SAMLAR-BASAKSEHIR (ISTANBUL) REVIZE01 (2020.05.02 12:47:35)

2020.05.02 12:19:19 37.2770 28.2538 0.0 -.- 1.4 -.- SALIHPASALAR-(MUGLA) İlksel

2020.05.02 12:14:13 39.4335 38.6288 9.3 -.- 1.8 -.- DOGANKOY-ILIC (ERZINCAN) İlksel

2020.05.02 12:08:53 37.2378 28.2328 0.0 -.- 1.7 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel

2020.05.02 12:07:27 36.9533 27.6415 5.2 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.02 11:58:54 37.2342 28.2052 0.0 -.- 1.8 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel

2020.05.02 11:46:24 38.2502 44.5762 14.1 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.05.02 11:41:15 39.9385 33.9028 9.3 -.- 2.2 -.- BUYUKYAGLI-DELICE (KIRIKKALE) REVIZE01 (2020.05.02 11:41:22)

2020.05.02 11:40:32 41.1080 29.2687 0.0 -.- 1.0 -.- CUMHURIYET-BEYKOZ (ISTANBUL) İlksel

2020.05.02 11:35:18 38.4763 25.6655 8.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.05.02 11:32:36 38.4233 39.4297 4.3 -.- 1.1 -.- AKBUGDAY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.05.02 11:03:07 37.9033 32.3540 0.0 -.- 1.2 -.- KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2020.05.02 10:51:16 37.8677 29.6043 11.1 -.- 1.6 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2020.05.02 10:41:46 38.7267 42.9065 5.0 -.- 1.7 -.- VAN GOLU REVIZE01 (2020.05.02 10:41:49)

2020.05.02 10:38:26 40.0257 27.0545 0.0 -.- 1.4 -.- CAN (CANAKKALE) İlksel

2020.05.02 10:30:43 37.0572 34.5837 5.3 -.- 2.2 -.- BOGRUEGRI-TARSUS (MERSIN) İlksel

2020.05.02 10:05:02 38.7305 42.9038 1.4 -.- 1.2 -.- VAN GOLU İlksel

2020.05.02 09:57:48 37.6728 29.9175 13.5 -.- 1.6 -.- GOKCEYAKA-YESILOVA (BURDUR) İlksel

2020.05.02 09:51:49 37.0732 28.3483 0.0 -.- 1.6 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2020.05.02 09:35:15 39.1453 27.8135 5.1 -.- 1.5 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel