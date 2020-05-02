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    • 02.05.2020 19:29
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    Son dakika: Bakan Koca 2 Mayıs Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberine göre 2 Mayıs (Kovid-19) vaka, iyileşen hasta, ve vefat sayılarını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "30 Mart’tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000’in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın." ifadelerine yer verdi.

    Bakan Koca Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
    2 Mayıs (Kovid-19) vaka, iyileşen hasta, ve vefat sayılarını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "30 Mart'tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın." ifadelerine yer verdi.








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    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Koca 2 Mayıs Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
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