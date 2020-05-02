Son dakika: Bakan Koca 2 Mayıs Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Mayıs koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen hasta, ve vefat sayılarını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "30 Mart'tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın." ifadelerine yer verdi.
30 Mart'tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/mIfkoJANto— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 2, 2020