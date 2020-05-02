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    • 02.05.2020 19:14
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    Son dakika: 'da otobüsü ile TIR çarpıştı: 9 yaralı

    Son dakika haberine göre, 'da, belediyeye ait otobüsü ile bir TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen da 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ankara'da EGO otobüsü ile TIR çarpıştı: 9 yaralı

    'da, belediyeye ait otobüsü ile bir TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen da 9 kişi yaralandı.

    Kaza, saat 17.30 sıralarında Ankara-Konya karayolunun Gölbaşı ilçesi girişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 27 D 6399 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. TIR, karşıdan gelen Ankara Büyükehir Belediyesi'ne ait 06 BK 8117 plakalı EGO otobüsü ile çarpıştı.



    Savrulan otobüs, yol kenarındaki bariyerleri parçalayarak şarampole düştü. Kazada, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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