Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, ihbar üzerine, İzmir'de faaliyet gösteren firma tarafından tıbbi kullanım amaçlı etil alkollerin 5 litrelik bidonlara doldurulup, piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, operasyon için harekete geçti. 2 adrese yapılan operasyonda, yasa dışı olarak üretilerek, piyasaya sürülmeye hazır hale getirilen ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 15 bin 117 litre etil alkol ile bu ürünün ambalajlanmasında kullanılan 5 litrelik bidonlar ve sahte etiketler ele geçirildi.
Öte yandan Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda ise yurt dışına çıkmak üzere gümrük kapısına gelen sürücü, riskli görülünce Türk plakalı minibüsle x-Ray tarama cihazına sevk edildi. Araçta yapılan aramada, ihracı Sağlık Bakanlığı'nın ön iznine tabi olduğu halde herhangi bir izin belgesi bulunmayan 5 bin 230 adet tıbbi maske ve koruyucu siperlik ele geçirildi. Her iki olayla ilgili şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
Ekipler düğmeye bastı! Hepsi ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin İzmir'de gerçekleştirdiği operasyonda 15 ton 117 litre etil alkol, Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndaki operasyonda ise 5 bin 230 tıbbi maske ve koruyucu siperlik ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, ihbar üzerine, İzmir'de faaliyet gösteren firma tarafından tıbbi kullanım amaçlı etil alkollerin 5 litrelik bidonlara doldurulup, piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, operasyon için harekete geçti. 2 adrese yapılan operasyonda, yasa dışı olarak üretilerek, piyasaya sürülmeye hazır hale getirilen ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 15 bin 117 litre etil alkol ile bu ürünün ambalajlanmasında kullanılan 5 litrelik bidonlar ve sahte etiketler ele geçirildi.