RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri! Barikatlarla kapatıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde İstanbul Taksim'de meydanlara çıkan yollar barikatlarla kapatıldı. Meydanda güvenlik önlemleri arttırılırken, kapatılan yollar sadece sağlık çalışanlarına açıldı.

01.05.2020 08:34 - Son Güncelleme: 01.05.2020 08:34
İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri! Barikatlarla kapatıldı

Sabahın erken saatlerinde polis ekipleri, Taksim Meydanı'ndaki son hazırlıklarını tamamladı.

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İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri! Barikatlarla kapatıldı

Dün görevlilerce meydanın çevresine bırakılan polis barikatları, gündüz saatlerinden itibaren görevlilerce Taksim Meydanı'na çıkan yollara dizildi.

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri! Barikatlarla kapatıldı

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ile 1-3 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'un da içerisinde bulunduğu 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu.

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri! Barikatlarla kapatıldı

Kısıtlamaya rağmen Taksim Meydanı'na izinsiz bir şekilde çıkacaklara karşı bariyerler konuldu.

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri! Barikatlarla kapatıldı

Ayrıca bu gece yarısı itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte meydana çıkan tüm yolların araç trafiğine kapatılırken, sadece resmi araçların ve ambulansların geçişine izin veriliyor.

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