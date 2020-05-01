İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri! Barikatlarla kapatıldı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde İstanbul Taksim'de meydanlara çıkan yollar barikatlarla kapatıldı. Meydanda güvenlik önlemleri arttırılırken, kapatılan yollar sadece sağlık çalışanlarına açıldı.
01.05.2020 08:34
- Son Güncelleme: 01.05.2020 08:34
Sabahın erken saatlerinde polis ekipleri, Taksim Meydanı'ndaki son hazırlıklarını tamamladı.
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Dün görevlilerce meydanın çevresine bırakılan polis barikatları, gündüz saatlerinden itibaren görevlilerce Taksim Meydanı'na çıkan yollara dizildi.
İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ile 1-3 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'un da içerisinde bulunduğu 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu.
Kısıtlamaya rağmen Taksim Meydanı'na izinsiz bir şekilde çıkacaklara karşı bariyerler konuldu.
Ayrıca bu gece yarısı itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte meydana çıkan tüm yolların araç trafiğine kapatılırken, sadece resmi araçların ve ambulansların geçişine izin veriliyor.