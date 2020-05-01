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    • 01.05.2020 11:43
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    : 'tan Emek ve Dayanışma Günü mesajı

    haberi... : Geçtiğimiz bu zorlu süreçte dahi, sektör ayırmaksızın, birlik içerisinde çalışarak çaba sarf eden bütün vefakar işçilerimizin Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun.

    Bakan Albayrak'tan anlamlı mesaj
    , Emek ve Dayanışma günü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
    Bakan Albayrak, paylaşımında "Geçtiğimiz bu zorlu süreçte dahi, sektör ayırmaksızın, birlik içerisinde çalışarak çaba sarf eden bütün vefakar işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

    Haberler Güncel Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
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