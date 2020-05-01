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    Bakan Soylu, 'da kızları terör örgütü tarafından kaçırılan aileyle görüştü

    , 'da çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan aileyle görüştü. Görüşmesinde annelerin 'daki oturma eylemiyle büyük bir iş başardığını ifade eden Soylu, "Silahlı terör örgütünü anne yüreğinin nasıl yere serebileceğini, ona karşı hiçbir şeyin dayanamayacağını siz gösterdiniz. Minnettarız size, Allah sizden razı olsun." dedi.

    Bakan Soylu o aileyle görüştü

    , 'da çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan aileyle görüştü.

    Bakan Soylu, 2014 yılında Ağrı Şemsi Türkmen Anadolu Lisesinde okurken PKK'lı teröristlerce kaçırılan 'in Hamur ilçesine bağlı Seyithanbey köyünde yaşayan annesi Süheyla Demir ile telefonda konuştu.

    SOYLU ANNE DEMİR'E TEŞEKKÜR ETTİ
    Soylu, annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine de katılan ve bir süre önce evine dönen anne Demir'e teşekkür etti.

    Görüşmesinde annelerin Diyarbakır'daki oturma eylemiyle büyük bir iş başardığını ifade eden Soylu, "Silahlı terör örgütünü anne yüreğinin nasıl yere serebileceğini, ona karşı hiçbir şeyin dayanamayacağını siz gösterdiniz. Minnettarız size, Allah sizden razı olsun." dedi.

    Anne Demir'in "Asıl biz size minnettarız, siz bize destek oldunuz. İnşallah bizim ve sizin emekleriniz boşa gitmez. Evlatlarımız döner" sözleri üzerine Bakan Soylu, "Dönecek merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Allah razı olsun Savcı (Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan) başkanımız da göz bebeğimizdir. Hiç kimseyi yalnız bırakmıyor. Elindeki her şeyi hizmet için ortaya koyuyor. Bir şey olursa 24 saat başımız ve gözümüzün üzerinde yeriniz var." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı da gün içinde aileyle video konferans yöntemiyle görüşmüştü.

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