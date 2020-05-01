Brinkmann ve Weber, Sars-CoV-2 ile benzerlik gösteren corona virüslerin insanlarda kışın aktif olduğuna dikkat çekerek "Bu nedenle umarız bu durum Sars-CoV-2 için de geçerlidir" dedi.

"COVID-19'U 2021'E TAŞIYACAĞIZ"

Peki, gelecek kış aylarında salgında durum ne olacak? Braunschweig Teknik Üniversitesi Genetik Enstitüsü'nden Brinkmann, kışın vaka sayısının artıp artmayacağının, yazın sonunda ve sonbaharda kaydedilecek vaka sayısına bağlı olacağını belirterek ayrıca test ve tedavi imkanları ile enfeksiyon zincirlerinin kırılması ve halkın davranışlarının da önemli rol oynayacağını kaydetti.