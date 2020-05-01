



"EMRULLAH, SEN ÖLMEDEN İNANMAYACAKLAR"

Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, konuyu bugünkü köşesine taşıyarak bu ve benzeri yalanları ifşa etti ve gerçekleri açıkladı. İşte Şener'in yazısının ilgili kısmı:

İsveç'te COVID-19 teşhisi konulan ancak virüs akciğere inmediği için hastaneye yatırılmayan Emrullah Gülüşken, kızı Leyla'nın sosyal medya üzerinden yardım talep etmesi üzerine Sağlık Bakanlığı'na ait uçak ambulansla Türkiye'ye getirildi.

Aynı zamanda kalp hastası olan Emrullah Gülüşken ile üç çocuğu geldi. İkisinde de COVID-19 tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'ye getirilen hastaların Türk doktorların müdahalesiyle kontrol altında olduğunu söyleyerek, Emrullah Gülüşken'in solunum sıkıntısı olmadığını açıkladı.

Tüm bunlar hepimizin gözü önünde oldu.

İnsani değerler, toplumsal psikoloji, siyaset, medya ve gazetecilik açısından gözümüzün önünde olan başka şeyler de vardı; saydığım bu kavramların yalanlarla tarumar olması gibi.