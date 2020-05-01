Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Vefa Destek Grubunun beraber ziyaret ettiği, çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler ile video konferans görüşmesi yaptı. Başkan Erdoğan, aileye desteklerini iletti.
Son dakika: Başkan Erdoğan kızları kaçırılan aile ile görüştü
01.05.2020 18:10
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