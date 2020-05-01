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    Avrupa’dan ’ye: Minnettarız

    AP Raportörü Amor, Türkiye’yi övdü. ülkelerinin birbirine sırtını döndüğü günlerde, Türkiye’nin birçok Avrupa ülkesine yardım yağdırdığını belirten Amor, “Türkiye’ye minnettarız” dedi.

    Avrupa’dan Türkiye’ye: Minnettarız
    Türkiye, Coronavirüs salgınıyla en iyi mücadele eden ülkelerden biri. D, ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler , ve büyük bir kaos içinde. 3 ülkedeki ölümlerin toplamı 80 bini bulurken, diğer AB üyesi ülkelerde de durum hiç de iç açıcı değil. 4 kıtadan 105 ülke 'den yardım istedi.



    Türkiye de, ABD, İngiltere, İtalya, İspanya, , , , Karadağ, Kuzey Makedonya ve gibi 55 ülkeye yardımlar teslim etti. Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor da Türkiye'ye övgü yağdırdı. Sanchez, AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz'e hitaben yazdığı mektupta, "Bu zor zamanlarda hepimiz aynı taraftayız. Uluslararası iş birliği ve dayanışma artık her zamankinden daha önemli. Birlikte harekete geçmeliyiz ve bu konuda kimse kendi başına başarılı olamaz. Bu bağlamda, İspanya dahil olmak üzere AB'nin birçok ülkesine ve dünya çapında diğer bölgelere yardım teslim eden Türkiye'ye minnettar olduğumuzu belirtmeliyim" ifadelerini kullandı.


    ABD ve İngiliz medyası, Coronavirüs salgını sonrasında Türkiye'nin yardımlarına geniş yer ayırdı.
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