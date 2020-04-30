Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?

Bayramda sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmeler milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu anlamda sosyal medya bu konu ile ilgili çalkalanıyor.
BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
18 Mayıs tarihinde yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında bayramla ilgili son karar verilecek. Bu toplantı sonrası corona virüs nedeniyle Ramazan Bayramı'nın insanların evlerinde geçirmeleri istenecek mi büyük merak konusu.Bakanlar kurulu açıklaması yapıldıktan sonra detayları burada sizlerle paylaşacağız.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 9 GÜN MÜ UYGULANACAK?
Geçtiğimiz hafta ve bu hafta sokağa çıkma yasağı resmi tatillerle birleştirildi. Ramazan Bayramı sonuna kadar aynı şekilde devam edecek uygulama sonrası Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının kaç gün uygulanacağı 18 Mart günü düzenlenmesi planlanan toplantı sonrası netlik kazanması bekleniyor.