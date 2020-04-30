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    • 30.04.2020 19:01
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    Başkan Erdoğan imzaladı! Başakşehir-Kayaşehir hattını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapacak

    Çalışmaları CHP'li Başkanı İmamoğlu tarafından durdurulan, İstanbul'da şehir hastanesinin de güzergahında bulunduğu Başakşehir-Kayaşehir hattının yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenecek. Karar, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

    O metro hattı için bakanlık devreye girdi

    İstanbul'da şehir hastanesinin de güzergahında bulunduğu Başakşehir-Kayaşehir hattının yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenecek.

    YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
    Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devriyle İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, Başakşehir-Kayaşehir metro hattı ve bununla ilgili tesislerin yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenecek.

    Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi de söz konusu metro hattı güzergahında bulunuyor.

    CHP'Lİ İMAMOĞLU ÇALIŞMALARI DURDURMUŞTU
    Söz konusu metro hattının çalışmaları Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından durdurulmuştu. İmamoğlu gelen tepkiler üzerine çalışmaların önceki belediye başkanı Mevlüt Uysal tarafından durdurulduğunu iddia etmiş ancak bu iddiaları belgelerle yalanlanmıştı.

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