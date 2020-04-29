Ülke olarak birlik ve beraberlik içinde koronavirüs salgını ve terör ile mücadele ettiğimiz şu dönemde FETÖ'cü hainler yine boş durmuyor. Kara proganda peşinde olan FETÖ'cüler sosyal medyada #MaltepeCezaevindeNeleroluyor etiketi altında buluştu ve provokatif paylaşımlara imza attılar.
SİBER SUÇLAR İNCELEME BAŞLATTI
FETÖ'cü hainlerin kara propaganda amacıyla açtığı "#MaltepeCezaevindeNeleroluyor " başlıklı etiket altında provokatif paylaşımlar yapan hesaplar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın inceleme başlattığı öğrenildi.
HERHANGİ BİR İSYAN YOK!
Maltepe Cezaevi'nde herhangi bir isyanın olmadığı ve güvenlik önlemleri nedeniyle alınan tedbirlerin isyan sanılmış olabileceği yetkililer tarafından ifade edildi. Bakan yardımcıları ve savcılık Maltepe Cezaevi'nin tüm yetkilileri ile görüştü. Cezaevinde herhangi bir isyanın olmadığı anlaşıldı.
PAYLAŞIMLARI FETÖ'NÜN BOT HESAPLARI YAPTI
"#MaltepeCezaevindeNeleroluyor" etiketi altında yapılan provokatif paylaşımların FETÖ'cü hainlere ait bot hesaplar olduğu anlaşıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Paylaşımların hepsi aynı, hastalıklı zihniyet ve uşakları işbaşında" şeklinde tepkilerini dile getirdi.
TAKVİM.COM.TR ÖZEL
SİBER SUÇLAR İNCELEME BAŞLATTI
FETÖ'cü hainlerin kara propaganda amacıyla açtığı "#MaltepeCezaevindeNeleroluyor " başlıklı etiket altında provokatif paylaşımlar yapan hesaplar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın inceleme başlattığı öğrenildi.
HERHANGİ BİR İSYAN YOK!
Maltepe Cezaevi'nde herhangi bir isyanın olmadığı ve güvenlik önlemleri nedeniyle alınan tedbirlerin isyan sanılmış olabileceği yetkililer tarafından ifade edildi. Bakan yardımcıları ve savcılık Maltepe Cezaevi'nin tüm yetkilileri ile görüştü. Cezaevinde herhangi bir isyanın olmadığı anlaşıldı.
PAYLAŞIMLARI FETÖ'NÜN BOT HESAPLARI YAPTI
"#MaltepeCezaevindeNeleroluyor" etiketi altında yapılan provokatif paylaşımların FETÖ'cü hainlere ait bot hesaplar olduğu anlaşıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Paylaşımların hepsi aynı, hastalıklı zihniyet ve uşakları işbaşında" şeklinde tepkilerini dile getirdi.
TAKVİM.COM.TR ÖZEL