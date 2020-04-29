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    'cü provokatörlerin '' yalanı ellerinde patladı! Siber Suçlar inceleme başlattı...

    da özellikle 'cü hesapların başlattığı "#MaltepeCezaevindeNeleroluyor" etiketinde provokatif paylaşımlar yapanlar hakkında 'nın inceleme başlattığı öğrenildi.

    FETÖ'cü provokatörlerden 'Maltepe Cezaevi' yalanı!
    Ülke olarak birlik ve beraberlik içinde koronavirüs salgını ve terör ile mücadele ettiğimiz şu dönemde 'cü hainler yine boş durmuyor. Kara proganda peşinde olan FETÖ'cüler da #MaltepeCezaevindeNeleroluyor etiketi altında buluştu ve provokatif paylaşımlara imza attılar.

    SİBER SUÇLAR İNCELEME BAŞLATTI
    FETÖ'cü hainlerin kara propaganda amacıyla açtığı "#MaltepeCezaevindeNeleroluyor " başlıklı etiket altında provokatif paylaşımlar yapan hesaplar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü 'nın inceleme başlattığı öğrenildi.



    HERHANGİ BİR İSYAN YOK!
    'nde herhangi bir isyanın olmadığı ve güvenlik önlemleri nedeniyle alınan tedbirlerin isyan sanılmış olabileceği yetkililer tarafından ifade edildi. Bakan yardımcıları ve savcılık Maltepe Cezaevi'nin tüm yetkilileri ile görüştü. Cezaevinde herhangi bir isyanın olmadığı anlaşıldı.




    PAYLAŞIMLARI FETÖ'NÜN BOT HESAPLARI YAPTI
    "#MaltepeCezaevindeNeleroluyor" etiketi altında yapılan provokatif paylaşımların FETÖ'cü hainlere ait bot hesaplar olduğu anlaşıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Paylaşımların hepsi aynı, hastalıklı zihniyet ve uşakları işbaşında" şeklinde tepkilerini dile getirdi.


    TAKVİM.COM.TR ÖZEL

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