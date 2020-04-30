Varlığı, İngiliz Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) doktorlara yolladığı bilgi notuyla kamuoyuna yansıyan sendrom, çocuklarda kendisini yüksek ateş, düşük tansiyon, kızarıklık ve solunum güçlüğü gibi belirtilerle gösteriyor.

Kalbi ve damarları etkileyen sendrom, benzer belirtilerle bilinen Kawasaki hastalığına benzetilirken, hastaların bir kısmında Kovid-19 tespit edilmesi, yeni sendromun mevcut salgınla bağlantılı olabileceği kuşkusunu beraberinde getirdi.