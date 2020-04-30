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    • 30.04.2020 17:32
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    Son dakika: Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', 'ndan geçti

    Son dakika haberi... 'ndan geçen 'na ait, 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', 'ne doğru yol aldı. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerler dikkati çekti.

    Boğaz'da dikkat çeken görüntü

    'nden saat 15.45'da 'na giriş yapan 'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', saat 16.45 sıralarında önlerine ulaştı.



    Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra 'ne doğru yol aldı.



    Boğazdan geçiş sırasında gemiye, Türk botu eşlik etti. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerler ise dikkati çekti.

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