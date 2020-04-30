Ege Denizi'nden saat 15.45'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', saat 16.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.







Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.







Boğazdan geçiş sırasında gemiye, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerler ise dikkati çekti.