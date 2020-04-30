Halk TV sunucusu Şirin Payzın ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında kurgu tweet atıldığı iddia edildi.

ŞİRİN PAYZIN SAAT 21.26'DA EKREM İMAMOĞLU'NA ÇAĞRIDA BULUNDU

Şirin Payzın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından 30 Nisan saat:21.26'da paylaşımda bulundu.

Şirin Payzın, "İBB'nin yetkisi var mı bilmiyorum ama Taksim meydanın çeşitli köşelerinde yatan ve sayıları çoğalmaya başlayan hasta, bakıma muhtaç, kötü durumda evsizler var. Bunların bakıma alınması gerekiyor önce kendi sonra halkın sağlığı için @ekrem_imamoglu @ibbBeyazmasa" ifadelerini kullandı.

Şirin Payzın, söz konusu paylaşımına Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'yı da etiketledi.

TUĞHUN TAN, SAAT:21.28'DE KURGU TWEET ATILACAĞINI SÖYLEDİ

Tuğhun Tan adlı (@esasiyeimutedil) hesabı kullanan kullanıcı 30 Nisan saat:21.28'de; "Birazdan İBB bu tweeti alıntılayıp cevap verecek bekleyin görün kurguyu :)" ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU, ŞİRİN PAYZIN'IN ÇAĞRISINA 34 DAKİKA SONRA CEVAP VERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şirin Payzın'ın paylaşımına 34 dakika sonra (30 Nisan saat:22.00) cevap verdi.

Ekrem İmamoğlu, "Şirin Hanım, tweetinizle aynı dakikalarda Zabıtamız ve Emniyetimiz bu konuya çalışıyordu. Hem Taksim'de hem Üsküdar'da tespit edilen evsiz vatandaşlarımıza yer planlaması yapılıyor. Yarın, uygun yerlerde misafir edilmeleri sağlanacak" ifadelerini kullandı.

"MÜNECCİM FALAN DEĞİLİM, SADECE CİĞERLERİNİ VE KURGU ÇALIŞMALARINI ÇOK İYİ BiLİYORUM"

Tuğhun Tan adlı (@esasiyeimutedil) hesabı kullanan kullanıcı; 30 Nisan saat:22.20'de , "Müneccim falan değilim, sadece ciğerlerini ve kurgu çalışmalarını çok iyi biliyorum :)" ifadelerini kullandı.

KENAN KIRAN / SABAH