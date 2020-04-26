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    • 26.04.2020 23:19
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    ’nin fakir Ali’sinin şok görüntüleri ortaya çıktı: 'nin kurgu haberi ile gündem olmuştu

    ’nin yardım kolisini alırken sarfettiği sözlerle tepki çeken ’in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Genlik’in mutfakta alkollü kutu içecek elinde keyifle yemek yaptığı görülüyor. İşte Sabah'tan Damla Kaya'nın özel haberinin detayları...

    CHP’nin fakir Ali’sinin şok görüntüleri ortaya çıktı

    'nin yardım kolisi yardımına başvuran yardım kolisini aldıktan sonra, "İki aydır evdeyim, beni işten çıkardılar, eşim kanser hastası ve Büyükşehirden başka gelen olmadı. İlk feda kendimi bu ülkenin vatandaşı gibi hissettim. Evde kendimizi çok yalnız hissettim" demişti.

    Genlik'in Ortaköy'de bir işletmede şef olduğu, sosyal güvencesinin bulunduğu anlaşılmıştı. Ayrıca orta halli bir yaşamı olduğuna ilişkin fotoğrafları da ortaya çıkmıştı.

    Genlik'in kamu kurumlarına herhangi bir yardım amaçlı başvurusunun olmadığı belirlenirken sosyal medyaya düşen yeni görüntüleri görevlilerine söylediği sözlerle kamuoyuna yansıyan sözleri ile çelişti.

    Görüntülerde evinde mutfakta bulunan Genlik, alkollü içecek kutusu elinde yemek yapmaya başlıyor. Genlik, bugünlerde her ne alırsak yıkıyoruz demeyi de ihmal etmedi. Basit bir yemek yapacağını söyleyerek tavukları jurnel doğrayan Genlik, mantarı da sirkeye koymayı unutmadı. Yemek tarifi veren Genlik'in bu görüntüleri görenler, CHP'li İBB'ye ve Genlik'e kendilerini yanılttıkları gerekçesiyle tepki gösteriyor.

    DAMLA KAYA / SABAH


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