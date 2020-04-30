Şehirler arası otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Sorusu merak ediliyor. Bu anlamda vatandaşlar seferleri takip ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası uçak ve otobüs seferleri yasaklanmıştı. Alınan karar çerçevesinde otobüs seferlerinin ne zaman normale döneceği henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili ayrıntılar geldiği zaman haberlerimizde yer alacaktır. Bu arada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yaptığımız düzenleme ile 'kara yoluyla yolcu terminal işletmecileri' için yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesini uygulamaya koyduk" dedi. Peki otobüs seferleri ne zaman açılacak?
SEFERLER NE ZAMAN BAŞLAR?
Alınan karar çerçevesinde otobüs seferlerinin ne zaman normale döneceği henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili ayrıntılar geldiği zaman haberlerimizde yer alacaktır.
ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Corona virüse karşı alınan önlemler kapsamında 'Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri' ek genelgesi İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Yayınlanan genelgeye göre, 31 ile giriş ve çıkışlar bir süre daha uzatıldı.
İçişleri Bakanlığının internet sitesinden duyurulan genelgeye göre, Zonguldak ile büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van'a tüm giriş ve çıkışlar durduruldu.
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Taban ve tavan ücret tarifesi belirlendi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yaptığımız düzenleme ile 'kara yoluyla yolcu terminal işletmecileri' için yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesini uygulamaya koyduk" dedi.
"ÜÇ AY AKTARABİLME İMKANI SAĞLADIK"
Bakan Karaismailoğlu, "Firmalara, taşıyacakları yolcuları başka firmalara 3 ay aktarabilme imkanı sağladık. Böylece vatandaşlarımızın 'Otobüs dolsun' diye terminallerde beklemek durumunda kalmasının önüne geçeceğiz" şeklinde konuştu.
"FAHİŞ FİYATLAR UYGULANMASINA SON VERDİK"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Kara yoluyla yurt içi tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetlerine ilişkin taban ve tavan ücret tarifesini de belirleyerek vatandaşlarımıza fahiş fiyatlar uygulanmasına son verdik" şeklinde konuştu.
"30 HAZİRAN'A ERTELEDİK"
Karaismailoğlu, son olarak, "UBAK İzin Belgesi kullanan uluslararası taşıma yapan firmaların ceza puanlarını 30 Haziran'a erteledik" açıklamasında bulundu.
NOMALLLEŞME AŞAMA AŞAMA NASIL OLACAK?
Selvi kaleme aldığı yazısında normalleşmenin 4 Mayıs günü başlayacağını ve 4 aşamada hayata geçeceğini söyledi. İlk aşama Ramazan Bayramı 'ndan sonra sona erecek. 26 Mayıs günü sona erecek hazırlık aşamasında kademeli geçiş süreci başlayacak. Market, berber, AVM ve belirli kısıtlamalarla diğer işyerlerinin açılması gündeme gelecek
İKİNCİ AŞAMA
İkinci aşama ise 27 Mayıs 2020 günü başlayacak ve 31 Ağustos 2020 'e kadar devam edecek. Bu aşamada ise şehirlerarası seyahat kısıtlaması kaldırılacak. Ülkeler arası seyahat yasağının da kademeli olarak kaldırılması bu süreçte olacak. Okullar bu süreçte hala kapalı olacak.
ÜÇÜNCÜ AŞAMA
Üçüncü aşamada ise okullar açılacak ve devlet tam kapasite çalışmaya başlayacak.
1 Eylül 2020 günü başlayacak 3 'üncü aşamada öğrenciler okullarında olacak ve devlet çalışacak. 31 Aralık 2020 'de üçüncü aşama sona erecek:
SON AŞAMA
Dördüncü aşama ise 1 Ocak 2021 senesinde başlayacak ve gelişmelere göre ucu açık olacak. Bu aşamada aşı ve ilacın bulunup bulunmaması en önemli etmen olacak. Eğer virüs aşısı ve ilacı bulunursa süreç normale dönecek.