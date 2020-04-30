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    • 30.04.2020 14:50
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    açıkladı: 12 bin 500 ücretsiz sefer yapılacak!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsle canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına bir destek de taksicilerden geldi. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde ’li yönetiminin toplu taşıma araçları seferlerini azaltması nedeniyle sıkıntı çeken sağlık çalışanları rahatlayacak. Müjdeyi veren , “Sağlık çalışanlarımıza taksicilerden büyük destek. 300, ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, @BiTaksi ve @MasterCard_TR ise 12.500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak” dedi.

    12 bin 500 ücretsiz sefer yapılacak!

    İlk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs dünyayı esir aldı. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı virüsün yayılma hızını yavaşlattı.

    Öte yandan sağlık çalışanlarımızın canla başla mücadelesi tüm dünyaya örnek oldu. Ancak 'li yönetiminin sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde toplu ulaşımda seferleri azaltması en çok sağlık çalışanlarını mağdur etti. Nöbetten çıkan bazı sağlık çalışanları evlerine gidemezken, nöbete gidenler ise yollarda kaldı.

    İBB yönetiminin ulaşımda sınıfta kalmasının ardından harekete geçti. , 12 bin 500 taksi seferi ile sağlık çalışanlarının ücretsiz taşınacağını duyurdu.

    Vali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

    Sağlık çalışanlarımıza taksicilerden büyük destek. Taksiciler Esnaf Odası 300, ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, @BiTaksi ve @MasterCard_TR ise 12.500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak.

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