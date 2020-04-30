İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs dünyayı esir aldı. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı virüsün yayılma hızını yavaşlattı.

Öte yandan sağlık çalışanlarımızın canla başla mücadelesi tüm dünyaya örnek oldu. Ancak CHP'li İBB yönetiminin sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde toplu ulaşımda seferleri azaltması en çok sağlık çalışanlarını mağdur etti. Nöbetten çıkan bazı sağlık çalışanları evlerine gidemezken, nöbete gidenler ise yollarda kaldı.

İBB yönetiminin ulaşımda sınıfta kalmasının ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası harekete geçti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 12 bin 500 taksi seferi ile sağlık çalışanlarının ücretsiz taşınacağını duyurdu.

Vali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

Sağlık çalışanlarımıza taksicilerden büyük destek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, @BiTaksi ve @MasterCard_TR ise 12.500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak.