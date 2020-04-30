KARGO UÇAĞI MIYDI?

Sosyal medyada yayılan bir iddia da duyulan uğultu sesinin kargo uçağından olabileceği yönündeydi. Normalden daha alçak uçan Antonov An-12 tipi devasa kargo uçağının da uğultu sesine sebep olabileceği iddia edildi.

UĞULTU NEDİR?

Uzmanlar geçtiğimiz günlerde de meydana gelen uğultu sesi ardından açıklamada bulunmuştu. Prof. Dr. Şerif Barış, deprem dalgalarının yayılırken ses yaptığını belirterek, '''Uğultu' olarak duyulan ses budur. Büyük depremlerde daha şiddetli duyulur. Bu sesi hiç unutamayanlar da vardır. Her depremde olur bu. Özel bir durum değil'' açıklamasında bulunmuştu.