Koronavirüs tedbirlerinde uygulanmaya başlayacak olan sokağa çıkma yasağının ilk günü ve 1 Mayıs İşçi Bayramı sebebiyle bankaların durumu merak ediliyor. Her gün yiz binlerce kişiye hizmet veren banka şirketleri hakkında araştırmalar ve sorgulamalar gerçekleştiriliyor. Peki 1 Mayıs Cuma bankalar açık mı tatil mi? 1 Mayıs'ta yapılan EFT ve havalede para karşı tarafa ne zaman geçer? 1 Mayıs işçi bayramı sebebiyle çalışmayan bankalar aracılığı ile EFT veya havale yapmak isteyenler paraların karşı tarafa ne zaman geçeceğini merak ediyor. Eğer bu iki işlemden birini yapacaksanız ya da bekliyorsanız ilk mesai günü yani Pazartesi gerçekleşecektir.
1 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?
Her yıl binlerin kutladığı 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı resmi tatil olarak ilan edilmişti. Bu sebeple de bankalar mesai yapmayacak. Yani tatiller. Banka müşterileri ATM ve internet şubeleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler.
1 MAYIS'TA YAPILAN HAVALE VE EFT'LER NE ZAMAN KARŞI TARAFA GEÇER?
1 Mayıs işçi bayramı sebebiyle çalışmayan bankalar aracılığı ile EFT veya havale yapmak isteyenler paraların karşı tarafa ne zaman geçeceğini merak ediyor. Eğer bu iki işlemden birini yapacaksanız ya da bekliyorsanız ilk mesai günü yani Pazartesi gerçekleşecektir.
EFT ve havale yöntemleri
Para transferlerini, ödemeleri bilgisayar ya da telefon başından şipşak gönderebiliyoruz. Yani şayet bilgilerinizi doğru bir şekilde girerseniz paranızı hata yapmadan gönderebilirsiniz. İşte bu işlemleri de EFT ve havale yolu ile yapmak oldukça kolay
EFT ve havale nedir? EFT ve havale arasındaki farklar nelerdir?
EFT işlemi, yani elektronik fon transferi, kurumlar ve kişiler arasındaki para alışverişini internet üzerinden gerçekleştirmenizi sağlıyor. EFT işlemini elbette bankalardan da gerçekleştirebilirsiniz. Ancak EFT işlemini internet üzerinden gerçekleştirmek hem çok daha pratik hem de daha az zahmetli. Gönderen, banka, alıcının bankası ve alıcı. Bu bilgileri doğru bir şekilde girdiğiniz takdirde bu defa banka tarafından onaylanma süreci başlıyor. Yatırdığınız miktar ve yeterlilik gibi kriterler kontrol ediliyor. Sorun bulunmadığı takdirde onay veriliyor. EFT işlemlerinin ayrıcalığı, başka bir hesaba ya da başka bir bankaya para aktarmanızı sağlaması.
Havale ve EFT işlemleri
Havale işlemi de bir diğer merak edilen işlem. Havale işlemleri hesaplar arasında para gönderme işlemi olarak biliniyor. Yalnız burada çok önemli bir fark bulunuyor. EFT'de farklı bir bankaya para aktarabilirsiniz. Ancak havale işleminde farklı bir bankaya para transferi gerçekleştiremezsiniz. Yani, EFT farklı banka hesaplarına para gönderimini sağlamaktadır. Fakat havale işlemi kendi hesaplarınız arasında geçerlidir. Havale ile EFT arasında bir diğer önemli fark da, havale işleminde gereken bilgiler daha karışık ve komplikedir. EFT işlemi için istenen ve lazım olan bilgiler daha az ve kısayken havale işlemi daha uzun sürer. Onay süresi olarak da EFT ve havale arasında fark vardır. EFT'nin onay süresi daha kısadır.