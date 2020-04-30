Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.04.2020 22:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.04.2020 22:19
    ABONE OL

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan düşen helikopter için ile dayanışma mesajı

    , dün 'ne düşen helikopterine ilişkin bu ülkeyle dayanışma mesajı paylaştı. Çavuşoğlu mesajında, " Salihreis, Kanada helikopteri mürettebatının kurtarma operasyonlarına katılıyor. Düşüncelerimiz müttefiklerimizle." ifadesini kullandı.

    Bakan Çavuşoğlu'ndan Kanada ile dayanışma mesajı

    , dün 'ne düşen helikopterine ilişkin bu ülkeyle dayanışma mesajı paylaştı.

    "DÜŞÜNCELERİMİZ MÜTTEFİKLERİMİZLE"
    Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, " Salihreis, Kanada helikopteri mürettebatının kurtarma operasyonlarına katılıyor. Düşüncelerimiz müttefiklerimizle." ifadesini kullandı.

    Daimi Deniz Görev Grubu-2'de (SNMG-2) görevli Kanada'ya ait Frederıcton Fırkateyni'nin helikopteri, dün akşam 20.00'de İyon Denizi'ne düşmüştü.

    SNMG-2'de görevli bulunan TCG Salihreis Fırkateyni ile İtalyan Fasan Fırkateyni, düşen helikopter ve mürettebatı için arama-kurtarma çalışması başlatmıştı.

    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan düşen helikopter için Kanada ile dayanışma mesajı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri