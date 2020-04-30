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    • 30.04.2020 23:12
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    Sağlık Bakanı , ile telefonda görüştü

    Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı , ile telefonda görüştü. Bakan Koca görüşmeye ilişkin Twitter üzerinden açıklamada bulundu.

    Bakan Koca'dan kritik görüşme

    Sağlık Bakanı , ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Alex Azar ile telefonda görüştü.

    Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Alex Azar ile bugün bir telefon görüşmesi yaptık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ABD'ye yapılan tıbbi malzeme yardımı için teşekkürlerini iletti. Türkiye'nin aldığı tedbirlerle tedavide geliştirdiğimiz yöntemleri detaylı olarak anlattık" dedi.

    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Alex Azar ile telefonda görüştü
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