Van'da 18 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde, jandarmadan kaçan 2 sürücünün aracında ve evde yapılan aramalarda, toplam 18 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran üzerinden sigara kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine, Çaldıran'ın Yaykılıç Mahallesi yolunda kontrol noktası oluşturdu. Jandarma kontrol noktasını görerek, hızını artırıp, kaçmaya çalışan 2 sürücü, durduruldu. Araçlarda ve sürücülerin adresini verdiği evde yapılan aramalar sonucu toplam 18 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.