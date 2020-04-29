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    • 29.04.2020 11:36
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    'da 18 bin paket ele geçirildi

    Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran üzerinden sigara kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine, Çaldıran'ın Yaykılıç Mahallesi yolunda kontrol noktası oluşturdu. Jandarma kontrol noktasını görerek, hızını artırıp, kaçmaya çalışan 2 sürücü, durduruldu. Araçlarda ve sürücülerin adresini verdiği evde yapılan aramalar sonucu toplam 18 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

    Van'da 18 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

    'ın Çaldıran ilçesinde, jandarmadan kaçan 2 sürücünün aracında ve evde yapılan aramalarda, toplam 18 bin paket ele geçirildi.

    ekipleri, İran üzerinden sigara kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine, Çaldıran'ın Yaykılıç Mahallesi yolunda kontrol noktası oluşturdu. Jandarma kontrol noktasını görerek, hızını artırıp, kaçmaya çalışan 2 sürücü, durduruldu. Araçlarda ve sürücülerin adresini verdiği evde yapılan aramalar sonucu toplam 18 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

    Haberler Güncel Van'da 18 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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