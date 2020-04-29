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    • 29.04.2020 11:36
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    Son dakika: 'nda akıntıda kaybolan 'in cansız bedenine ulaşıldı

    Son dakika haberi... 'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin 'ndaki tatbikatında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak kaybolan 'in cansız bedenine ulaşıldı.

    Munzur Çayı'nda kaybolan uzman çavuştan haber var

    Güneş'i (36) bulmak için kentte sürdürülen çalışmalarda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Ankara, İstanbul ve Antalya'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ile Ankara ve Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Uzuçayır Baraj Gölü'nün Atatürk Mahallesi'ndeki Öğretmenevi mevkisinde bir erkek cesedine rastladı.

    Ekipler, cesedi sudan çıkararak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Burada yapılan kimlik tespitinde cesedin kayıp Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'e ait olduğu belirlendi.

    Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin 'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

    Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.

    Haberler Güncel Son dakika: Munzur Çayı'nda akıntıda kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedenine ulaşıldı
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