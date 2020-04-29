Araştırmayı New York Times için değerlendiren Virginia Tech Üniversitesi'nde profesör olarak çalışan Linsey Marr, "Bu virüsler havada en az iki saat dolanacak. Bu araştırma salgının hava yoluyla geçtiğini çok net bir şekilde gösteriyor" dedi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'YLE TABAN TABANA ZIT

Birleşmiş Milletler çatısı altında çalışan Dünya Sağlık Örgütü daha önce hastalığın ufak damlacıklar aracılığıyla yayıldığına ihtimal vermemiş ve daha büyük parçacık ve damlacıklar ile salgının yayıldığını öne sürmüştü. Dünya Sağlık Örgütü, damlacıkların havada çok uzun süre kalmadığını ya da temas edilirken çok fazla uzun süre kalmadığını açıklamıştı.