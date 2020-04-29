Dünya çapında milyonlarca kişiyi enfekte eden yeni koronavirüsün kalabalık ortamlardaki havada asılı kalabildiği keşfedildi.
Pazartesi günü Nature Research adlı akademik dergide yayımlanan çalışma, hastane tuvaletleri, kalabalığın toplandığı kapalı alanlar ve sağlık personelinin koruyucu ekipmanını çıkardığı odaların havasında Kovid-19'un genetik materyalinin bulunduğunu gösterdi.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, havadaki partiküller aracılığıyla bulaşma muhtemelen, Kovid-19 hastalarının entübe edildiği tıbbi alanlarla veya diğer invaziv prosedürlerin uygulandığı belirli durumlarla sınırlı.
Vuhan Üniversitesi'nden Ke Lan'ın liderlik ettiği araştırma ekibi, hastanelerde ve çevrelerinde "aerosol tuzakları" kurdu. Hasta koğuşlarında, marketlerde ve lojmanlarda da az sayıda kirli aeorosol keşfedilmesine rağmen, tuvaletlerde ve kalabalığın kullandığı kapalı alanlarda daha fazlası bulundu.
NEFESLE İÇERİ GİRİYOR
Daha önce laboratuvar ortamında yapılan deneylerde buna benzer iddialar ortaya atılırken Çinli bilim insanları ilk defa gerçek ortamda salgına rastladığını duyurdu.
Araştırmada elde edilen virüslerin bulaşıcı olup olmadığı bilinmezken damlacıkların nefes alırken ve konuşurken insanlara kolaylıkla bulaşabildiği, havada kaldığı ve nefesle içeri çekildiği belirtildi.
Araştırmayı New York Times için değerlendiren Virginia Tech Üniversitesi'nde profesör olarak çalışan Linsey Marr, "Bu virüsler havada en az iki saat dolanacak. Bu araştırma salgının hava yoluyla geçtiğini çok net bir şekilde gösteriyor" dedi.
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'YLE TABAN TABANA ZIT
Birleşmiş Milletler çatısı altında çalışan Dünya Sağlık Örgütü daha önce hastalığın ufak damlacıklar aracılığıyla yayıldığına ihtimal vermemiş ve daha büyük parçacık ve damlacıklar ile salgının yayıldığını öne sürmüştü. Dünya Sağlık Örgütü, damlacıkların havada çok uzun süre kalmadığını ya da temas edilirken çok fazla uzun süre kalmadığını açıklamıştı.
Fakat bilim insanları havadaki parçacık ve damlacıklarda corona virüsü bulunmasına rağmen bunun bulaşıcı özelliğinin halen olup olmadığına dair net bir sonuca varamadıklarını da açıkladı.