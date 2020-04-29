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    • 29.04.2020 23:30
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    Kovid-19 tedbirleri kapsamında 'tan getirilen işçi 'da yurda yerleştirildi

    'tan getirilen işçi, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere 'daki 'na yerleştirildi.

    Irak'tan gelen 136 Türk işçi Afyonkarahisar'da

    'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, ilgili bakanlıkların yürüttüğü ortak çalışmayla işçi, 'ın Basra kentinden Türk Hava Yolları'na () ait uçakla Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hasan Polatkan Havalimanı'na getirildi.

    tedbirleri kapsamında Gençlik ve 'na ait 'na getirilen işçiler, sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek içeri alındı. Evrak işlemleri tamamlanan işçiler, yurttaki tek kişilik odalara yerleştirildi.

    Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı, Belediyesi ekipleri de otobüsleri dezenfekte etti.

    Bu kişilerin 14 günlük karantina sürecindeki ihtiyaçlarını Afyonkarahisar Valiliği, İl Afet ve Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı'nın karşılayacağı bildirildi.

    Irak'tan gelen işçilerden Orhan Hamarat, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah'a şükür Türkiye'ye döndük. Allah razı olsun devletimiz ve milletimizden." dedi.

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    Haberler Güncel Kovid-19 tedbirleri kapsamında Irak'tan getirilen 136 Türk işçi Afyonkarahisar'da yurda yerleştirildi
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